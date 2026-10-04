У Росії атакували військовий аеродром Ханская: спалахнула пожежа

У Росії під обстрілом опинився військовий аеродром: сталася пожежа
У російському місті Майкоп у ніч проти 4 жовтня лунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про атаку дронами. Зокрема, під ударом був військовий аеродром "Ханская".
Про це повідомляють OSINT-канали, передає Новини.LIVE.
Атака на військовий аеродром "Ханская"
Місцеві жителі скаржаться на атаку дронів, яка тривала упродовж всієї ночі. Зокрема, під обстрілом був військовий аеродром росіян "Ханская".
Внаслідок ударів сталася масштабна пожежа. Наразі наслідки невідомі.
Що відомо про військовий аеродром "Ханская"
Аеродром "Ханская" — військовий об’єкт у Республіці Адигея на півдні Росії, розташований приблизно за 6 км на північний захід від Майкопа. Він має статус військового аеродрому та використовується російською військовою авіацією.
Аеродром має бетонну злітно-посадкову смугу завдовжки близько 2,5 км. Історично "Ханская" використовувалася для підготовки військових льотчиків. На базі дислокувалася навчальна авіаційна частина, зокрема літаки L-39.
До 2009 року аеродром мав статус об’єкта спільного базування та використовувався також цивільною авіацією. Після припинення цивільних польотів він залишився у військовому використанні.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 3 жовтня в Орловській області РФ під удар потрапив один із найбільших дронопортів "Цимбулова". Після атаки на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, нещодавно у Самарській області РФ сталася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції, що входить до системи магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів. Причини займання не пояснили.