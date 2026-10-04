У Росії атакували військовий аеродром Ханская: спалахнула пожежа

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському місті Майкоп у ніч проти 4 жовтня лунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про атаку дронами. Зокрема, під ударом був військовий аеродром "Ханская".

Про це повідомляють OSINT-канали, передає Новини.LIVE.

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Атака на військовий аеродром "Ханская"

Місцеві жителі скаржаться на атаку дронів, яка тривала упродовж всієї ночі. Зокрема, під обстрілом був військовий аеродром росіян "Ханская".

Пожежа в Майкопі. Фото: t.me/exilenova_plus

Внаслідок ударів сталася масштабна пожежа. Наразі наслідки невідомі.

Що відомо про військовий аеродром "Ханская"

Аеродром "Ханская" — військовий об’єкт у Республіці Адигея на півдні Росії, розташований приблизно за 6 км на північний захід від Майкопа. Він має статус військового аеродрому та використовується російською військовою авіацією.

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Аеродром має бетонну злітно-посадкову смугу завдовжки близько 2,5 км. Історично "Ханская" використовувалася для підготовки військових льотчиків. На базі дислокувалася навчальна авіаційна частина, зокрема літаки L-39.

До 2009 року аеродром мав статус об’єкта спільного базування та використовувався також цивільною авіацією. Після припинення цивільних польотів він залишився у військовому використанні.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 3 жовтня в Орловській області РФ під удар потрапив один із найбільших дронопортів "Цимбулова". Після атаки на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, нещодавно у Самарській області РФ сталася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції, що входить до системи магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів. Причини займання не пояснили.