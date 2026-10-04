Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России под обстрелом оказался военный аэродром: произошел пожар

В России под обстрелом оказался военный аэродром: произошел пожар

Ua ru
4 октября 2026 07:41
В России атаковали военный аэродром Ханская: вспыхнул пожар
Пожар в России. Фото иллюстративное: российские СМИ

В российском городе Майкоп в ночь на 4 октября раздались мощные взрывы. Местные жители сообщают о нападении с использованием дронов. В частности, под ударом оказался военный аэродром "Ханская".

Об этом сообщают OSINT-каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Атака на военный аэродром "Ханская"

Местные жители жалуются на атаку дронов, которая продолжалась всю ночь. В частности, под обстрелом оказался российский военный аэродром "Ханская".

Атака на Росію 4 жовтня
Пожар в Майкопе. Фото: t.me/exilenova_plus

В результате ударов произошёл масштабный пожар. На данный момент последствия неизвестны.

Что известно о военном аэродроме "Ханская"

Аэродром "Ханская" — военный объект в Республике Адыгея на юге России, расположенный примерно в 6 км к северо-западу от Майкопа. Он имеет статус военного аэродрома и используется российской военной авиацией.

Читайте также:

Аэродром имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной около 2,5 км. Исторически "Ханская" использовалась для подготовки военных летчиков. На базе дислоцировалась учебная авиационная часть, в частности самолеты L-39.

До 2009 года аэродром имел статус объекта совместного базирования и использовался также гражданской авиацией. После прекращения гражданских полётов он остался в военном использовании.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 3 октября в Орловской области РФ под удар попал один из крупнейших дронопортов "Цимбулова". После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, недавно в Самарской области РФ произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции, входящей в систему магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Причины возгорания не объяснили.

война пожар россияне обстрелы дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации