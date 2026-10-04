В России атаковали военный аэродром Ханская: вспыхнул пожар

Пожар в России. Фото иллюстративное: российские СМИ

В российском городе Майкоп в ночь на 4 октября раздались мощные взрывы. Местные жители сообщают о нападении с использованием дронов. В частности, под ударом оказался военный аэродром "Ханская".

Об этом сообщают OSINT-каналы, передает Новини.LIVE.

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Атака на военный аэродром "Ханская"

Местные жители жалуются на атаку дронов, которая продолжалась всю ночь. В частности, под обстрелом оказался российский военный аэродром "Ханская".

Пожар в Майкопе. Фото: t.me/exilenova_plus

В результате ударов произошёл масштабный пожар. На данный момент последствия неизвестны.

Что известно о военном аэродроме "Ханская"

Аэродром "Ханская" — военный объект в Республике Адыгея на юге России, расположенный примерно в 6 км к северо-западу от Майкопа. Он имеет статус военного аэродрома и используется российской военной авиацией.

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Аэродром имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной около 2,5 км. Исторически "Ханская" использовалась для подготовки военных летчиков. На базе дислоцировалась учебная авиационная часть, в частности самолеты L-39.

До 2009 года аэродром имел статус объекта совместного базирования и использовался также гражданской авиацией. После прекращения гражданских полётов он остался в военном использовании.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 3 октября в Орловской области РФ под удар попал один из крупнейших дронопортов "Цимбулова". После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, недавно в Самарской области РФ произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции, входящей в систему магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Причины возгорания не объяснили.