Зеленский сообщил о нанесении ударов по двум НПЗ в России и дата-центру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об успешном нанесении ударов по двум российским нефтеперерабатывающим заводам и дата-центру. Он назвал эти удары зеркальным ответом Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях в пятницу, 9 октября, передает Новини.LIVE.

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Поражение объектов на территории России

"Еще одно поражение российского нефтеперерабатывающего завода в Омске — одного из крупнейших заводов — а также Ухтинского НПЗ, расположенного в 1900 километрах от государственной границы Украины", — отметил Зеленский.

Удар по цели в Ухте нанесли беспилотники Ан-196 RS с дальностью полета около 2500 км. Накануне для атаки на Омский нефтеперерабатывающий завод были задействованы FP-6 — модифицированные версии дронов FP-1.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает отвечать России на её удары и делает это точно.

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"Был также нанесен удар по очередному дата-центру — это наш зеркальный ответ. Важна меткость наших воинов. Слава Украине!" — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 8 октября атака на Рязанскую область РФ привела к остановке работы платформы Yandex Cloud. Под удар попала промышленная площадка, на территории которой расположены серверы IТ-компании и завод "Саста".

А в ночь на 4 октября в российском Майкопе прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям местных жителей, город атаковали беспилотники. Среди целей был военный аэродром "Ханская".