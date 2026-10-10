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Главная Новости дня СМИ: Украина продолжит атаки на НПЗ России, если не будет перемирия в энергетике

СМИ: Украина продолжит атаки на НПЗ России, если не будет перемирия в энергетике

Ua ru
10 октября 2026 02:45
Украина нанесет удары по нефтеперерабатывающим заводам России, если не будет заключено энергетическое перемирие
Пожар на НПЗ в России. Фото иллюстративное: ССО

Украина будет продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии. Такое заявление со стороны Украины прозвучало после того, как США и Россия достигли договоренности о дизельном соглашении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Что будет делать Украина в случае отсутствия энергетического перемирия

По словам источника издания, удары по российским НПЗ не будут прекращаться, пока стороны не договорятся о взаимном отказе от ударов по энергетическому сектору.

"Украина будет продолжать удары по российским НПЗ, если не будет энергетического перемирия", — сообщил собеседник в украинских властях.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели 9 октября телефонный разговор. Впоследствии стало известно, что стороны достигли дизельного соглашения, согласно которому разрешается экспорт из России.

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После этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение и заявил, что делегацию Украины, которая сейчас находится на переговорах во Флориде, используют в качестве прикрытия. Он подчеркнул, что такой ход событий даст России дополнительные средства на войну.

НПЗ Украина перемирие война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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