Зеленський заявив про помилки радників Трампа та позицію США щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема тиск на Київ та послаблення санкцій проти Росії, поставивши під сумнів його неупередженість як посередника у переговорах. Глава держави наголосив, що офіційний Вашингтон не повинен ухвалювати рішення, які свідчать про підтримку російської позиції.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський та рем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Фото: Reuters

Зеленський розкритикував посередництво США

Президент заявив, що Україна не заперечує проти посередницької ролі Вашингтона, однак очікує від американської сторони послідовної позиції.

"Ми не проти, що він посередині, але якщо ти посередині, то маєш залишатися посередині, а не на неправильній стороні", — заявив Зеленський.

Глава держави також припустив, що на рішення американського лідера можуть впливати його радники, які ведуть Трампа в неправильному напрямку після помилкових рішень.

Читайте також:

"Я думаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто штовхає його не на ту сторону. Це не та сторона історії", — наголосив президент.

Раніше Трамп та представники його адміністрації неодноразово заявляли, що Сполучені Штати не підтримують жодну зі сторін, а виступають посередником між Україною та Росією. При цьому Білий Дім домагається, щоб Україна в односторонньому порядку почала бити по російських НПЗ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах. Американський генерал назвав такі об'єкти військовими цілями та закликав Зеленського продовжувати атаки.

Також Новини.LIVE писав, що третій Президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Трампа. Він розкритикував дозвіл на торгівлю російським дизельним пальним, оскільки отримані кошти можуть фінансувати війну проти України.