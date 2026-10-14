Ющенко написав відкритого листа Трампу із закликом зупинити Росію

Третій Президент України Віктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до президента США Дональда Трампа. Він розкритикував торгівлю російським дизельним пальним і заклики до України йти на поступки Росії. Також Ющенко нагадав про Будапештський меморандум і зобов’язання США щодо безпеки України.

Про це йдеться у відкритому листі Віктора Ющенка до Дональда Трампа, який він опублікував на своїй сторінці у Facebook у середу, 14 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Що Ющенко написав Трампу про торгівлю з Росією

У своєму зверненні третій президент України описав наслідки російських атак для мирного населення. Він згадав про обстріли житлових будинків у Києві, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та на Харківщині, а також про родини, які втрачають близьких через російські удари.

Ющенко наголосив, що на тлі війни в Україні заклики зупинитися та погоджуватися на поступки Росії є болючими для українців. Окремо він розкритикував можливість торгівлі російським дизельним пальним, оскільки, за його словами, отримані кошти допомагають Росії продовжувати війну:

"Виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати і як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем.

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Кожен долар від цього дизелю — це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні — це живити його воєнну машину".

Ющенко нагадав Трампу про Будапештський меморандум

У листі третій президент України також повернувся до подій після розпаду Радянського Союзу. Він нагадав, що тоді Україна мала третій за величиною ядерний потенціал у світі, але добровільно відмовилася від цієї зброї заради миру, повіривши словам і підписам великих держав.

Ющенко згадав про Будапештський меморандум, який США разом із партнерами підписали у 1994 році. Він наголосив, що документ передбачав гарантії безпеки, суверенітету та недоторканності українських кордонів, і закликав американського президента пам’ятати про взяті зобов’язання.

"У 1994 році США разом із партнерами підписали Будапештський меморандум, давши Україні офіційні гарантії безпеки, суверенітету та недоторканності наших кордонів.

Америка взяла на себе моральне і юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом", — йдеться у листі до Трампа.

Який історичний приклад навів Ющенко

Звертаючись до Трампа, Ющенко також провів паралель із політикою США щодо Імператорської Японії у 1930-х роках. Він написав, що Вашингтон тоді сподівався зберегти стабільність завдяки торгівлі нафтою, однак це не запобігло війні.

За словами третього президента України, наслідком такої політики стала трагедія Перл-Гарбора, коли японська авіація атакувала американський флот, використовуючи американське пальне. Цим прикладом Ющенко наголосив на ризиках торгівлі з державою, яка становить загрозу.

Крім того, у листі він нагадав про українців, які воювали на боці США під час Другої світової війни. Зокрема, Ющенко згадав сержанта Михайла Стренка з Лемківщини, який піднімав американський прапор над Іводзімою, та Олександра Сільвашка із Черкащини, який 25 квітня 1945 року на мосту в Торгау на Ельбі першим обійняв американського лейтенанта Вільяма Робертсона.

Ющенко підкреслив, що українці й американці вже мали спільний досвід боротьби за свободу проти тиранії.

Що Ющенко заявив про майбутнє України

Наприкінці звернення третій президент України наголосив на незламності українського народу та його відданості рідній землі. Він заявив, що українці не відмовляться від своєї території та не дозволять залякати себе ракетними ударами.

Завершуючи лист до Трампа, Ющенко підкреслив, що Україна не збирається поступатися своєю свободою, а тиранії потрібно протистояти:

"Українська ідентичність — це нескореність. Ми — народ із глибоким корінням, прив'язаний до своєї землі любов'ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи й нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються — їх зупиняють!".

Скриншот листа Ющенка до Трампа/Facebook

Скриншот листа Ющенка до Трампа/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 12 сенаторів США від обох партій закликали Дональда Трампа скасувати угоду про продаж російського дизельного пального та запровадити санкції проти Росії. Законодавці вважають, що доходи від торгівлі фінансуватимуть війну Кремля, тоді як вплив на ціни на пальне для американців буде незначним. Сенатор Річард Блюменталь заявив, що поступки Путіну не сприяють мирним переговорам, а Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп не став прямо відповідати, чи вважає порушенням енергетичного перемир’я російські удари по шести українських енергооб’єктах. Натомість він згадав про попередні атаки України на російську інфраструктуру та пообіцяв повернутися до цього питання пізніше. Також Трамп пояснив, що домовленість про продаж російського дизельного пального має стабілізувати світовий ринок і знизити ціни на пальне.