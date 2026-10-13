Трамп не став визнавати порушення Росією енергетичного перемир'я з Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не став відповідати на запитання журналістів про порушення Росією оголошеного ним енергетичного перемир'я після ударів по шести українських енергооб'єктах. Американський лідер натомість згадав попередні атаки України на російську інфраструктуру, а також пояснив домовленості з Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального на світовий ринок.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяви Дональда Трампа.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп прокоментував порушення енергетичного перемир'я

Під час розмови з американським президентом журналіст нагадав, що Росія напередодні атакувала шість енергетичних об'єктів на території України. Трампа запитали, чи вважає він ці удари порушенням енергетичного перемир'я, про яке раніше оголосив.

"Ну, Україна також вдарила по багатьох об'єктах напередодні... Я повідомлю про це пізніше", — відповів Трамп.

Зазначимо, що Україна та Росія публічно не підтвердили досягнення повноцінної домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

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Окремо американського президента запитали, чи усвідомлює він, що Росія може використати доходи від продажу дизельного пального для фінансування нових ударів по Україні.

Трамп не відповів безпосередньо на це запитання, натомість заявив, що домовленості спрямовані на стабілізацію світового паливного ринку.

"Ця дизельна угода не для нас. Це не буде постачатися нам. Ця дизельна угода буде випущена на світовий ринок, бо світовий ринок потерпав від високих цін", — пояснив президент США.

За його словами, удари по нафтопереробних заводах негативно впливають на забезпечення ринку пальним.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що політолог Михайло Шабанов сумнівається в можливості енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Москва продовжує обстріли української території, попри заяви Дональда Трампа про домовленості. Експерт вважає, що реальні дії Росії стануть головним показником її готовності припинити атаки.

Також Новини.LIVE писав, що США розраховують повернути Росію до мирних переговорів завдяки угоді про експорт дизельного пального. Американські представники сподіваються, що економічна співпраця спонукає Москву переглянути свою позицію. Водночас українські посадовці скептично оцінили таку стратегію, а зустріч у Маямі завершилася без формальних домовленостей.