Трамп не стал признавать нарушение Россией энергетического перемирия с Украиной

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о нарушении Россией объявленного им энергетического перемирия после ударов по шести украинским энергообъектам. Американский лидер вместо этого вспомнил предыдущие атаки Украины на российскую инфраструктуру, а также объяснил договоренности с Владимиром Путиным относительно поставок дизельного топлива на мировой рынок.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявления Дональда Трампа.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп прокомментировал нарушение энергетического перемирия

Во время разговора с американским президентом журналист напомнил, что Россия накануне атаковала шесть энергетических объектов на территории Украины. Трампа спросили, считает ли он эти удары нарушением энергетического перемирия, о котором ранее объявил.

"Ну, Украина также ударила по многим объектам накануне... Я сообщу об этом позже", — ответил Трамп.

Отметим, что Украина и Россия публично не подтвердили достижение полноценной договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

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Отдельно американского президента спросили, осознает ли он, что Россия может использовать доходы от продажи дизельного топлива для финансирования новых ударов по Украине.

Трамп не ответил непосредственно на этот вопрос, вместо этого заявив, что договоренности направлены на стабилизацию мирового топливного рынка.

"Эта дизельная сделка не для нас. Это не будет поставляться нам. Дизельное топливо по этой сделке поступит на мировой рынок, потому что мировой рынок страдал от высоких цен", — объяснил президент США.

По его словам, удары по нефтеперерабатывающим заводам отрицательно влияют на обеспечение рынка топливом.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что политолог Михаил Шабанов сомневается в возможности энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Москва продолжает обстрелы украинской территории, несмотря на заявления Дональда Трампа о договоренностях. Эксперт считает, что реальные действия России станут главным показателем ее готовности прекратить атаки.

Также Новини.LIVE писал, что США рассчитывают вернуть Россию к мирным переговорам благодаря соглашению об экспорте дизельного топлива. Американские представители надеются, что экономическое сотрудничество побудит Москву пересмотреть свою позицию. В то же время украинские чиновники скептически оценили такую стратегию, а встреча в Майами завершилась без формальных договоренностей.