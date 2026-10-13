США хочуть повернути РФ до переговорів через угоду щодо дизеля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати розраховують, що домовленість щодо експорту російського дизельного пального допоможе відновити переговори про припинення війни проти України. Американські представники пояснили українській стороні, що угода може спонукати Москву до зміни позиції. Водночас українські чиновники скептично поставилися до такого підходу та не досягли формальних домовленостей під час зустрічі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, інформує Новини.LIVE.

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Як США планують використати угоду щодо дизеля

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українськими чиновниками в Маямі заявили, що російський диктатор Путін наразі не готовий домовлятися про припинення війни. Водночас за словами двох співрозмовників Reuters, американці вважають, що угода щодо дизельного пального може допомогти відновити тристоронні переговори.

За цією домовленістю Росія має постачати понад 2,25 млн барелів дизельного пального на ринки США та інших країн. Угода викликала критику з боку деяких американських законодавців, які вважають, що вона забезпечить Москві додаткові кошти для продовження війни, не вимагаючи від Путіна поступок.

Водночас Трамп публічно захистив домовленість, назвавши її "правильним вибором для американського народу". Він стверджує, що угода допоможе знизити ціни на енергоносії у США.

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Третє джерело повідомило Reuters, що Вашингтон пояснив українській стороні можливий вплив домовленості на позицію Москви. Зокрема, угода має продемонструвати, що Трамп відкритий до співпраці з Росією.

Один зі співрозмовників видання пояснив логіку американського підходу та розповів, як Вашингтон може використати домовленість у подальшому діалозі з Москвою:

"Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії та сказати: "Бачите, українці припинили страйк, і ми уклали з вами угоду. Тепер ваша черга щось зробити".

Джерело, близьке до Кремля, також назвало домовленість способом повернути Росію до переговорів.

Українська сторона скептично оцінила підхід США

За інформацією Reuters, українські чиновники, які брали участь у зустрічі, скептично поставилися до американської стратегії. На їхню думку, Вашингтон намагається використати ділові домовленості для умиротворення Росії.

Раніше адміністрація Трампа вже намагалася схилити Путіна до переговорів, зокрема пропонуючи послаблення санкцій та можливі угоди щодо корисних копалин. Однак ці кроки суттєво не змінили основних вимог Росії та не переконали її погодитися на всеосяжне припинення вогню.

Одне з джерел, обізнане з перебігом зустрічі, зазначило, що угода щодо дизельного пального була лише частиною ширшого обговорення шляхів повернення України та Росії до переговорів і завершення війни. Учасники також обговорювали гарантії безпеки для України, однак подробиць не розкрили.

Співрозмовник Reuters, близький до Кремля, заявив, що Путін повернеться до переговорів лише за умови отримання решти території Донбасу, яку Росія не контролює. За його словами, це дозволило б російському лідеру представити результат усередині країни як перемогу.

Україна заявляє, що не передаватиме Росії додаткові території. Водночас замороження бойових дій уздовж поточної лінії фронту може стати основою мирної угоди.

Що обговорювали на зустрічі в Маямі

Під час переговорів Кушнер і Віткофф нагадали українським чиновникам про підтримку, яку США надають Україні, зокрема про військову та розвідувальну допомогу ЗСУ. Водночас американські представники не погрожували припинити цю підтримку, якщо Київ не погодиться зупинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Частину зустрічі, яка тривала кілька годин, присвятили фондам відновлення України та необхідності офіційно оформити плани інвестицій у країну. У переговорах також брали участь європейські представники, а представники Світового банку долучалися дистанційно.

Українська делегація залишила зустріч без формальної домовленості. Проте Київ дав зрозуміти, що готовий погодитися на енергетичне перемир’я за умови, що на нього погодиться і Росія.

Новини.LIVE інформували, що 9 жовтня 2026 року Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з Путіним щодо експорту російського дизельного пального. Спочатку Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизеля, а згодом обсяги планують збільшити. Мінфін США тимчасово послабив санкційні обмеження, дозволивши експорт російського дизеля до 7 квітня 2027 року.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного пального, назвавши його несправедливим і нечесним. Він заявив, що підтримав би послаблення санкцій проти російської енергетики в межах домовленості про припинення ударів по енергетичних об’єктах України та Росії. Водночас Зеленський наголосив, що це рішення не допоможе мирним переговорам, але не відмовився від посередницької ролі США.

Новини.LIVE повідомляли, що американські законодавці від Демократичної та Республіканської партій також розкритикували рішення Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного пального. Вони заявили, що це може збільшити доходи Кремля для фінансування війни проти України та суперечить меті санкцій проти Росії. Деякі конгресмени закликали посилити тиск на Москву й підтримали продовження українських ударів по російських нафтопереробних заводах.