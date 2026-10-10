Це зрада: у США засудили угоду Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американські законодавці від обох партій розкритикували рішення президента США Дональда Трампа укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. На їхню думку, цей крок може збільшити доходи РФ для фінансування війни та суперечить меті американських санкцій проти Росії й Ірану.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Суспільне, Foreign, на допис Дона Бейкона в X.

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Сенатори назвали рішення Трампа зрадою України

Представники Демократичної та Республіканської партій засудили угоду Трампа з Путіним, яка передбачає закупівлю дизелю в Росії на шість місяців.

Зокрема, сенатор-демократ Річард Блюменталь, один зі співавторів закону про санкції проти Росії та Ірану імені Ліндсі Грема, різко розкритикував рішення американського президента.

"Це зрада, і це суперечить закону про санкції проти Росії та Ірану, який підписав президент США", — заявив Блюменталь.

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За його словами, метою цього закону є позбавлення російського диктатора Володимира Путіна доходів, які фінансують війну в Україні, посилити тиск на Москву та змусити її розпочати мирні переговори. Ба більше, він назвав це рішення "плямою на репутації країни" та попередив американські компанії, які можуть скористатися дозволом на закупівлю російського пального.

На його думку, це принесе користь насамперед економікам Росії та Китаю. Адже збільшення доходів Кремля може призвести до нових жертв серед мирного населення України.

Демократи назвали рішення загрозою безпеці США

Рішення президента також засудили лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, очільниця демократів у сенатському комітеті із закордонних відносин Джин Шахін і сенаторка Елізабет Воррен.

У спільній заяві вони назвали дозвіл на закупівлю російського дизельного пального в усьому світі "повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки США".

"Досить це терпіти. Президент повинен припинити війну з Іраном, замість того щоб фінансувати російську воєнну машину. Путін реагує лише на силу", — йдеться у заяві.

Республіканці також виступили проти рішення

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що послаблення обмежень на російську нафту може фінансувати воєнну машину Кремля та заохочувати подальші атаки.

"Хоча я розумію бажання знизити ціни на дизель, мене непокоїть, що скасування санкцій на російську нафту лише фінансуватиме воєнну машину Кремля, заохочуючи подальше насильство та руйнування, свідками яких ми стали останніми днями", — написав він.

Його однопартієць Дон Бейкон також розкритикував рішення президента. Він наголосив, що українські удари по російських НПЗ спрямовані проти об'єктів, які забезпечують пальним російську армію та приносять доходи для фінансування вторгнення.

"Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила атакувати ці нафтопереробні заводи. Сподіваюся, Україна продовжить знищувати російські потужності з виробництва дизеля", — заявив Бейкон.

Ми писали, що американський лідер Дональд Трамп заявив про досягнення домовленостей із диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального на міжнародні ринки. На його думку, збільшення обсягів доступного пального допоможе найближчим часом знизити його вартість як у Сполучених Штатах, так і в інших країнах.

Новини.LIVE інформували, що видання Axios повідомило, що Трамп уклав цю угоду насамперед, тому що Президент України Володимир Зеленський не припинив бити по російським НПЗ. Саме таку думку висловив американський чиновник.