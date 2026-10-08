Санкції Ліндсі Грема: у США закликали Трампа діяти швидше проти РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Двопартійне керівництво Сенату США закликало адміністрацію президента Дональда Трампа прискорити запровадження "пекельних" санкцій Ліндсі Грема проти Росії та посилити економічний тиск на Москву. Сенатори пропонують зосередитися на російському "тіньовому флоті", фінансових мережах, постачанні технологій і супутникових системах, які можуть використовуватися у війні проти України.

Про це повідомляє Associated Press, передає Новини.LIVE.

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Сенатори закликали Трампа швидше застосовувати пекельні санкції Грема

Сенатори Сполучених Штатів оперативніше застосовувати санкції проти РФ. Більшість положень великого пакета санкцій Ліндсі Грема мають набути чинності 18 жовтня після завершення 30-денного періоду розгляду адміністрацією. Водночас від моменту підписання законодавства публічних кроків адміністрації Трампа щодо його практичного впровадження було небагато.

"Протягом місяця, що минув, темпи розвитку, схоже, зупинилися без публічних кроків адміністрації щодо впровадження закону", — зазначають сенатори.

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Сенаторка-демократка Джин Шахін і сенатор-республіканець Роджер Вікер звернулись з відповідним листом до міністра фінансів США Скотта Бессента та державного секретаря Марко Рубіо. Вони заявили, що Вашингтону необхідно використати інструменти економічного тиску, передбачені новим санкційним законодавством.

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"Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію", – написали сенатори.

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Одним із головних пріоритетів має стати боротьба з російським "тіньовим флотом" — мережею танкерів, які використовують РФ для транспортування нафти та обходу міжнародних обмежень. Сенатори наголосили, що сотні таких суден продовжують забезпечувати Росії доходи від експорту палива. Вони закликали адміністрацію Трампа посилити тиск на подібні компанії та структури, які допомагають Москві обходити санкції.

У США хочуть перекрити фінансові канали Росії

"Вкрай важливо, щоб адміністрація паралізувала глобальні фінансові мережі, які дозволяють Росії уникати наших санкцій", — написали вони у листі.

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Сенатори закликали Міністерство фінансів США зосередитися, зокрема, на закордонних банківських структурах у Шанхаї та фінансових установах Киргизстану, які можуть використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з обходом санкцій.

Законодавці також наголосили на необхідності чітких регуляторних правил до жовтневого терміну, щоб американські фінансові установи повністю припинили операції, які можуть забезпечувати приплив капіталу до Росії.

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"Іноземні банки мають бути змушені зробити вибір... Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше", — йдеться у джерелі.

США можуть посилити контроль за технологіями

Ще одним напрямом сенатори назвали обмеження постачання до Росії технологій та електроніки подвійного призначення. Йдеться про компоненти, які можуть використовуватися для розвитку російського військово-промислового комплексу.

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"Адміністрація Трампа повинна працювати над тим, щоб підірвати "озброєння космосу" Росією за допомогою її нової системи низької навколоземної орбіти. Україна попередила, що така супутникова система виявиться смертельною наступної зими, оскільки Росія готує свої атаки", — зазначається у виданні.

Раніше Новини.LIVE писали, що законопроєкт Ліндсі Грема передбачає персональні та секторальні санкції проти Росії. Згідно із законопроєктом, санкції проти Росії залишатимуться чинними до припинення бойових дій та укладення Москвою мирної угоди, яку визнає прийнятною вільний і незалежний уряд України.

Ми інформували, що американський лідер Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення щодо мит проти Китаю та Індії за закупівлю російської нафти ближче до кінцевого терміну. До 18 жовтня американська адміністрація має оцінити всі ризики відповідно до законопроєкту Ліндсі Грема.