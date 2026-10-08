Санкции Линдси Грэма: в США призвали Трампа действовать быстрее в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Двухпартийное руководство Сената США призвало администрацию президента Дональда Трампа ускорить введение "адских" санкций Линдси Грэма против России и усилить экономическое давление на Москву. Сенаторы предлагают сосредоточиться на российском "теневом флоте", финансовых сетях, поставках технологий и спутниковых системах, которые могут использоваться в войне против Украины.

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

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Сенаторы призвали Трампа быстрее применять "адские" санкции Грэма

Сенаторы Соединенных Штатов призывают оперативнее применять санкции против РФ. Большинство положений обширного пакета санкций Линдси Грэма должны вступить в силу 18 октября после завершения 30-дневного периода рассмотрения администрацией. В то же время с момента подписания закона публичных шагов администрации Трампа по его практическому внедрению было немного.

"В течение прошедшего месяца темпы развития, похоже, остановились без публичных шагов администрации по внедрению закона", — отмечают сенаторы.

Сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Роджер Викер обратились с соответствующим письмом к министру финансов США Скотту Бессенту и государственному секретарю Марко Рубио. Они заявили, что Вашингтону необходимо использовать инструменты экономического давления, предусмотренные новым санкционным законодательством.

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"Каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать эту военную эскалацию", — написали сенаторы.

Одним из главных приоритетов должна стать борьба с российским "теневым флотом" — сетью танкеров, которые РФ использует для транспортировки нефти и обхода международных ограничений. Сенаторы подчеркнули, что сотни таких судов продолжают обеспечивать России доходы от экспорта топлива. Они призвали администрацию Трампа усилить давление на подобные компании и структуры, которые помогают Москве обходить санкции.

В США хотят перекрыть финансовые каналы России

"Крайне важно, чтобы администрация парализовала глобальные финансовые сети, которые позволяют России уклоняться от наших санкций", — написали они в письме.

Сенаторы призвали Министерство финансов США сосредоточиться, в частности, на зарубежных банковских структурах в Шанхае и финансовых учреждениях Кыргызстана, которые могут использоваться для проведения операций, связанных с обходом санкций.

Законодатели также подчеркнули необходимость введения четких регуляторных правил до октября, чтобы американские финансовые учреждения полностью прекратили операции, которые могут обеспечивать приток капитала в Россию.

"Иностранные банки должны быть вынуждены сделать выбор... Они могут либо вести бизнес с Соединёнными Штатами, либо финансировать войну России. Они не могут делать и то, и другое", — говорится в источнике.

США могут усилить контроль над технологиями

Еще одним направлением сенаторы назвали ограничение поставок в Россию технологий и электроники двойного назначения. Речь идет о компонентах, которые могут использоваться для развития российского военно-промышленного комплекса.

"Администрация Трампа должна работать над тем, чтобы сорвать "вооружение космоса" Россией с помощью её новой системы низкой околоземной орбиты. Украина предупредила, что такая спутниковая система окажется смертельной следующей зимой, поскольку Россия готовит свои атаки", — отмечается в издании.

Ранее Новини.LIVE писали, что законопроект Линдси Грэма предусматривает персональные и секторальные санкции против России. Согласно законопроекту, санкции против России будут оставаться в силе до прекращения боевых действий и заключения Москвой мирного соглашения, которое признает приемлемым свободное и независимое правительство Украины.

Мы сообщали, что американский лидер Дональд Трамп примет окончательное решение по пошлинам против Китая и Индии за закупку российской нефти ближе к окончательному сроку. До 18 октября американская администрация должна оценить все риски в соответствии с законопроектом Линдси Грэма.