Это предательство: в США осудили соглашение Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американские законодатели из обеих партий раскритиковали решение президента США Дональда Трампа заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. По их мнению, этот шаг может увеличить доходы РФ для финансирования войны и противоречит цели американских санкций против России и Ирана.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Суспильне, Foreign и пост Дона Бейкона в X.

Реклама

Сенаторы назвали решение Трампа предательством Украины

Представители Демократической и Республиканской партий осудили соглашение Трампа с Путиным, которое предусматривает закупку дизельного топлива в России на шесть месяцев.

В частности, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из соавторов закона о санкциях против России и Ирана имени Линдси Грэма, резко раскритиковал решение американского президента.

"Это предательство, и это противоречит закону о санкциях против России и Ирана, который подписал президент США", — заявил Блюменталь.

Читайте также:

По его словам, целью этого закона является лишение российского диктатора Владимира Путина доходов, которые финансируют войну в Украине, усиление давления на Москву и принуждение её к началу мирных переговоров. Более того, он назвал это решение "пятном на репутации страны" и предупредил американские компании, которые могут воспользоваться разрешением на закупку российского топлива.

По его мнению, это принесет пользу прежде всего экономикам России и Китая. Ведь увеличение доходов Кремля может привести к новым жертвам среди мирного населения Украины.

Демократы назвали решение угрозой безопасности США

Решение президента также осудили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, глава демократов в сенатском комитете по международным отношениям Джин Шахин и сенатор Элизабет Уоррен.

В совместном заявлении они назвали разрешение на закупку российского дизельного топлива по всему миру "полным предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности США".

"Хватит это терпеть. Президент должен прекратить войну с Ираном, вместо того чтобы финансировать российскую военную машину. Путин реагирует только на силу", — говорится в заявлении.

Республиканцы также выступили против этого решения

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что ослабление ограничений на российскую нефть может финансировать военную машину Кремля и поощрять дальнейшие атаки.

"Хотя я понимаю желание снизить цены на дизельное топливо, меня беспокоит, что отмена санкций на российскую нефть лишь будет финансировать военную машину Кремля, поощряя дальнейшее насилие и разрушения, свидетелями которых мы стали в последние дни", — написал он.

Его однопартиец Дон Бейкон также раскритиковал решение президента. Он подчеркнул, что украинские удары по российским НПЗ направлены против объектов, которые снабжают топливом российскую армию и приносят доходы для финансирования вторжения.

"Путин ищет способ заставить Соединенные Штаты оказать давление на Украину, чтобы она прекратила атаковать эти нефтеперерабатывающие заводы. Надеюсь, Украина продолжит уничтожать российские мощности по производству дизельного топлива", — заявил Бейкон.

Мы писали, что американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с диктатором Владимиром Путиным относительно поставок дизельного топлива на международные рынки. По его мнению, увеличение объемов доступного топлива поможет в ближайшее время снизить его стоимость как в Соединенных Штатах, так и в других странах.

Новини.LIVE сообщали, что издание Axios сообщило, что Трамп заключил эту сделку в первую очередь потому, что президент Украины Владимир Зеленский не прекратил наносить удары по российским НПЗ. Именно такое мнение высказал американский чиновник.