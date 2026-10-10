Зеленський назвав жахливою угоду Трампа і Путіна щодо дизельного палива

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експорт дизельного палива було «несправедливим і нечесним». Він також наголосив, що такий крок нічим не допоможе, але при цьому не сказав, що США більше не зможуть виступати посередниками. За словами Зеленського, він би ухвалив таке рішення, якби було енергетичне перемир’я.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю глави держави для Axios.

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Що сказав Зеленський про дизельну угоду Трампа і Путіна

"Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Виглядає просто жахливо", — сказав Зеленський з досадою, маючи на увазі день народження диктатора РФ Володимира Путіна, який був раніше цього тижня.

За даними Axios, заява Трампа, зроблена після телефонної розмови з Путіним, шокувала Україну та багато європейських урядів і спричинила нову кризу у відносинах між США та їхніми західними союзниками.

Причому видання пише, що під час 15-хвилинного інтерв’ю Зеленський нібито звучав роздратовано й засмучено, і «навіть висловив почуття зради у зв’язку з новиною про дизельну угоду».

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Як відомо, Трамп оголосив про угоду з Путіним у той момент, коли його спецпредставники зустрічалися в Маямі з переговорною командою України, а також дипломатами з Німеччини, Франції, Великої Британії, ЄС і НАТО для обговорення нових ідей США щодо припинення війни.

Зеленський розповів, що кілька днів тому розмовляв зі Стівом Віткоффом про необхідність продовжити зусилля щодо досягнення дипломатичного прориву до зими та проміжних виборів. Але підкреслив, що в жоден момент переговорів із Віткоффом і Джаредом Кушнером США не натякали на можливість укладення угоди з Росією щодо дизельного палива.

Український лідер каже, що, за словами Віткоффа, американці планували передати росіянам повідомлення з переговорів у Флориді, а вже після цього, можливо, вирушити до Києва, щоб спробувати укласти мирну угоду.

За словами Зеленського, за годину до заяви Трампа його переговірники, які зустрічалися з Віткоффом і Кушнером у Флориді, повідомили йому про плани Трампа поговорити з Путіним. Вони сказали, що найближчим часом США можуть оголосити про санкції проти Росії, але не вдавалися в подробиці.

"Це, насправді, нечесно, бо ми намагалися будувати відносини якнайкраще. Схоже, вони скористалися цією нагодою, щоб, з одного боку, зустрітися з нами, а з іншого — зателефонувати Путіну й вести переговори", — вважає український лідер.

Він додав, що підтримав би пом’якшення санкцій проти російської енергетики, але якби це було зроблено в контексті угоди про припинення атак на енергетичні об’єкти в Україні та Росії в зимовий період.

Незважаючи на свій гнів, Зеленський не став прямо заявляти, що цей епізод означає, що Вашингтон більше не зможе виступати посередником між Києвом і Москвою. За його словами, він планує поговорити зі своєю командою, щоб отримати повну інформацію про хід переговорів, які ведуть Віткофф і Кушнер.

"Нам потрібні американці. Нам потрібно, щоб американці спробували зупинити цю війну... Це рішення нічим не допоможе... Якщо ви дозволяєте експортувати дизельне паливо, і при цьому вважаєте, що для переговорів потрібно їхати до Росії, то це виглядає так, ніби ви купуєте цю зустріч. Можливо, я не правий. Але виглядає це саме так. Інакше навіщо це робити?", — підсумував президент України.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі після всіх цих подій Дональд Трамп вийшов поспілкуватися з пресою. Під час своїх коментарів щодо дизельної угоди він висловив Путіну подяку, а на критику Зеленського фактично ніяк не відреагував.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Україна продовжить наносити удари по російських НПЗ, якщо сторони не досягнуть енергетичного перемир’я.