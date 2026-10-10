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Головна Новини дня Хочу подякувати Путіну: Трамп про угоду щодо дизелю з РФ

Хочу подякувати Путіну: Трамп про угоду щодо дизелю з РФ

Ua ru
10 жовтня 2026 01:01
Трамп подякував Путіну за угоду між США та Росією щодо дизельного палива
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче подякувати російському диктатору Володимиру Путіну за угоду щодо дизельного палива, про яку домовилися США та Росія. Водночас американський лідер фактично ніяк не відреагував на критику цього рішення з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію DRM News.

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Що сказав Трамп про угоду з РФ і як відреагував на слова Зеленського

Після того, як 9 жовтня США та Росія домовилися про угоду щодо дизельного палива, Трамп пізніше вийшов до журналістів і, як завжди, поспілкувався з пресою. Під час спілкування він прокоментував цю угоду та висловив "вдячність" Путіну.

"Угода з Росією у сфері енергетики — це дуже важлива річ. Йдеться про величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. Я хочу подякувати президенту Путіну, якщо чесно", — заявив президент США.

Далі один із журналістів зазначив, що, за словами Зеленського, Трамп проявив слабкість цією угодою з Росією. Після цього президент США перепитав, «хто це сказав», після чого відповів: «Окей».

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На ще одне запитання, що, за словами Зеленського, угода з Росією щодо дизельного палива — це слабкий крок, який лише затягне війну, американський лідер відповів наступне:

"Ми — сильний партнер. Нам потрібна нафта для всього світу. Тому ми дуже раді отримати дизельне паливо", — підсумував глава Білого дому.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, Трамп увечері 9 жовтня оголосив, що під час розмови з Путіним досяг домовленості щодо експорту дизельного палива з Росії. За його словами, поставки мають розпочатися негайно, а згодом обсяги планують збільшити. Відомо, що дозвіл США діє щонайменше до квітня 2027 року.

Після цього президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення і заявив, що команду України, яка зараз перебуває на переговорах у Флориді, використовують як ширму. Він наголосив, що такий хід подій дасть Росії додаткові кошти на війну.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні дизель
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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