Трамп поблагодарил Путина за дизельную сделку США и России

Хочу поблагодарить Путина: Трамп о дизельной сделке с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поблагодарить российского диктатора Владимира Путина за дизельную сделку, о которой договорились США и Россия. В то же время американский лидер фактически никак не отреагировал на критику этого решения со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию DRM News.
Что сказал Трамп о сделке с РФ и как отреагировал на слова Зеленского
После того, как 9 октября США и Россия договорились о дизельной сделке, Трамп позже вышел к журналистам и традиционно пообщался с прессой. Во время общения он прокомментировал эту сделку и выразил "благодарность" Путину.
"Сделка с Россией в сфере энергетики — это очень важная вещь. Речь идет об огромных объемах нефти, которые поступают в нашу страну. Я хочу поблагодарить президента Путина, если честно", — заявил президент США.
Дальше один из журналистов отметил, что по словам Зеленского, Трамп проявил слабость этой сделкой с Россией. После этого президент США переспросил, "кто это сказал", после чего ответил: "Окей".
На еще один вопрос, что по словам Зеленского, дизельная сделка с Россией — это слабый шаг, который лишь затянет войну, американский лидер ответил следующее:
"Мы — сильный партнер. Нам нужна нефть для всего мира. Поэтому мы очень рады получить дизельное топливо", — резюмировал глава Белого дома.
Что предшествовало
Как сообщали Новини.LIVE, Трамп вечером 9 октября объявил, что в ходе разговора с Путиным достиг договоренности об экспорте дизельного топлива из России. По его словам, поставки должны начаться немедленно, и в последствии объемы планируют увеличить. Известно, что разрешение США действует как минимум до апреля 2027 года.
После этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение и заявил, что команду Украины, которая сейчас на переговорах во Флориде, используют как ширму. Он подчеркнул, что такой ход событий даст России дополнительные деньги на войну.