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Главная Новости дня Хочу поблагодарить Путина: Трамп о дизельной сделке с РФ

Хочу поблагодарить Путина: Трамп о дизельной сделке с РФ

Ua ru
10 октября 2026 01:01
Трамп поблагодарил Путина за дизельную сделку США и России
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поблагодарить российского диктатора Владимира Путина за дизельную сделку, о которой договорились США и Россия. В то же время американский лидер фактически никак не отреагировал на критику этого решения со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию DRM News.

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Что сказал Трамп о сделке с РФ и как отреагировал на слова Зеленского

После того, как 9 октября США и Россия договорились о дизельной сделке, Трамп позже вышел к журналистам и традиционно пообщался с прессой. Во время общения он прокомментировал эту сделку и выразил "благодарность" Путину.

"Сделка с Россией в сфере энергетики — это очень важная вещь. Речь идет об огромных объемах нефти, которые поступают в нашу страну. Я хочу поблагодарить президента Путина, если честно", — заявил президент США.

Дальше один из журналистов отметил, что по словам Зеленского, Трамп проявил слабость этой сделкой с Россией. После этого президент США переспросил, "кто это сказал", после чего ответил: "Окей".

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На еще один вопрос, что по словам Зеленского, дизельная сделка с Россией — это слабый шаг, который лишь затянет войну, американский лидер ответил следующее:

"Мы — сильный партнер. Нам нужна нефть для всего мира. Поэтому мы очень рады получить дизельное топливо", — резюмировал глава Белого дома.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, Трамп вечером 9 октября объявил, что в ходе разговора с Путиным достиг договоренности об экспорте дизельного топлива из России. По его словам, поставки должны начаться немедленно, и в последствии объемы планируют увеличить. Известно, что разрешение США действует как минимум до апреля 2027 года.

После этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение и заявил, что команду Украины, которая сейчас на переговорах во Флориде, используют как ширму. Он подчеркнул, что такой ход событий даст России дополнительные деньги на войну.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине дизель
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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