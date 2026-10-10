Зеленский назвал ужасной сделку Трампа и Путина по дизелю

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке снять санкции с России и разрешить ей экспорт дизельного топлива было "несправедливым и нечестным". Он также подчеркнул, что такой ход ничем не поможет, но при этом не сказал, что США больше не смогут выступать посредниками. По словам Зеленского, он бы принял такое решение, если бы было энергетическое перемирие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для Axios.

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Что сказал Зеленский о дизельной сделке Трампа и Путина

"Знаете, это выглядит как подарок на день рождения Путину. Выглядит просто ужасно", — сказал Зеленский с досадой, имея ввиду день диктатора РФ Владимира Путина, которое было ранее на этой неделе.

По данным Axios, заявление Трампа, сделанное после телефонного разговора с Путиным, шокировало Украину и многие европейские правительства и создало новый кризис в отношениях между США и их западными союзниками.

Причем издание пишет, что в ходе 15-минутного интервью Зеленский якобы звучал раздраженно и расстроенно, и "даже выразил чувство предательства в связи с новость о дизельной сделке".

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Как известно, Трамп объявил о сделке с Путиным в тот момент, когда его спецпредставители встречались в Майами с переговорной командой Украины, а также дипломатами из Германии, Франции, Британии, ЕС и НАТО для обсуждения новых идей США по прекращению войны.

Зеленский рассказал, что несколько дней назад говорил со Стивом Уиткоффом о необходимости продолжить усилия по достижению дипломатического прорыва до зимы и промежуточных выборов. Но подчеркнул, что ни в какой момент переговоров с Уиткоффом и Джаредом Кушнером США не намекали на возможность заключения сделки с Россией по дизелю.

Украинский лидер говорит, что по словам Уиткоффа, американцы планировали передать россиянам сообщения с переговоров во Флориде, а уже после, возможно, отправиться в Киев, чтобы попытаться заключить мирное соглашение.

По словам Зеленского, за час до заявления Трампа его переговорщики, которые встречались с Уиткоффом и Кушнером во Флориде, сообщили ему о планах Трампа поговорить с Путиным. Они сказали, что в ближайшее время США могут объявить о санкциях против России, но не вдавались в подробности.

"Это нечестно, на самом деле, потому что мы старались выстраивать отношения наилучшем образом. Похоже, они воспользовались этой возможностью, чтобы встретиться с нами с одной стороны, а с другой - позвонить Путину и вести переговоры", — считает украинский лидер.

Он добавил, что поддержал бы смягчение санкций против российской энергетики, но если бы это было сделано в контексте сделки о прекращении атак на энергетические объекты в Украине и России в зимний период.

Несмотря на свой гнев, Зеленский не стал прямо заявлять, что этот эпизод означает, что Вашингтон больше не сможет выступать посредником между Киевом и Москвой. По его словам, он планирует поговорить со своей командой, чтобы получить полную информацию о ходе переговоров Уиткоффом и Кушнером.

"Нам нужны американцы. Нам нужно, чтобы американцы попытались остановить эту войну... Это решение ничем не поможет... Если вы разрешаете экспортировать дизельное топливо, и при этом считаете, что для переговоров нужно ехать в Россию, то это выглядит так, будто вы покупаете эту встречу. Возможно, я не прав. Но выглядит это именно так. Иначе зачем это делать?", — резюмировал президент Украины.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, ночью после всех этих событий Дональд Трамп вышел пообщаться с прессой. Во время своих комментариев о дизельной сделке он выразил Путину благодарность, а на критику Зеленского фактически никак не отреагировал.

Также мы писали, что по данным СМИ, Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, если стороны не достигнут энергетического перемирия.