США хотят вернуть РФ к переговорам благодаря сделке по дизелю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты рассчитывают, что договоренность об экспорте российского дизельного топлива поможет возобновить переговоры о прекращении войны против Украины. Американские представители объяснили украинской стороне, что соглашение может побудить Москву изменить свою позицию. В то же время украинские чиновники скептически отнеслись к такому подходу и не достигли формальных договоренностей в ходе встречи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, информирует Новини.LIVE.

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Как США планируют использовать соглашение о дизельном топливе

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с украинскими чиновниками в Майами заявили, что российский диктатор Путин пока не готов договариваться о прекращении войны. В то же время, по словам двух собеседников Reuters, американцы считают, что соглашение о дизельном топливе может помочь возобновить трехсторонние переговоры.

Согласно этой договоренности, Россия должна поставлять более 2,25 млн баррелей дизельного топлива на рынки США и других стран. Соглашение вызвало критику со стороны некоторых американских законодателей, которые считают, что оно обеспечит Москве дополнительные средства для продолжения войны, не требуя от Путина уступок.

В то же время Трамп публично защитил соглашение, назвав его "правильным выбором для американского народа". Он утверждает, что соглашение поможет снизить цены на энергоносители в США.

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Третий источник сообщил Reuters, что Вашингтон разъяснил украинской стороне возможное влияние соглашения на позицию Москвы. В частности, соглашение должно продемонстрировать, что Трамп открыт для сотрудничества с Россией.

Один из собеседников издания объяснил логику американского подхода и рассказал, как Вашингтон может использовать соглашение в дальнейшем диалоге с Москвой:

"Идея заключалась в том, что США могли бы обратиться к России и сказать: „Видите, украинцы прекратили забастовку, и мы заключили с вами соглашение. Теперь ваша очередь что-то сделать".

Источник, близкий к Кремлю, также назвал эту договоренность способом вернуть Россию за стол переговоров.

Украинская сторона скептически оценила подход США

По информации Reuters, украинские чиновники, участвовавшие во встрече, скептически отнеслись к американской стратегии. По их мнению, Вашингтон пытается использовать деловые договоренности для умиротворения России.

Ранее администрация Трампа уже пыталась склонить Путина к переговорам, в частности предлагая ослабление санкций и возможные соглашения по полезным ископаемым. Однако эти шаги существенно не изменили основных требований России и не убедили её согласиться на всеобъемлющее прекращение огня.

Один из источников, знакомый с ходом встречи, отметил, что соглашение о дизельном топливе было лишь частью более широкого обсуждения путей возвращения Украины и России к переговорам и завершения войны. Участники также обсуждали гарантии безопасности для Украины, однако подробности не раскрыли.

Собеседник Reuters, близкий к Кремлю, заявил, что Путин вернется к переговорам только при условии получения остальной территории Донбасса, которую Россия не контролирует. По его словам, это позволило бы российскому лидеру представить результат внутри страны как победу.

Украина заявляет, что не будет передавать России дополнительные территории. В то же время замораживание боевых действий вдоль текущей линии фронта может стать основой мирного соглашения.

Что обсуждали на встрече в Майами

В ходе переговоров Кушнер и Виткофф напомнили украинским чиновникам о поддержке, которую США оказывают Украине, в частности о военной и разведывательной помощи ВСУ. В то же время американские представители не угрожали прекратить эту поддержку, если Киев не согласится прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Часть встречи, которая длилась несколько часов, была посвящена фондам восстановления Украины и необходимости официально оформить планы инвестиций в страну. В переговорах также принимали участие европейские представители, а представители Всемирного банка подключались удаленно.

Украинская делегация покинула встречу без формальной договоренности. Однако Киев дал понять, что готов согласиться на энергетическое перемирие при условии, что на него согласится и Россия.

Новини.LIVE сообщали, что 9 октября 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Путиным относительно экспорта российского дизельного топлива. Сначала Россия должна поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а впоследствии объемы планируют увеличить. Минфин США временно ослабил санкционные ограничения, разрешив экспорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа разрешить экспорт российского дизельного топлива, назвав его несправедливым и нечестным. Он заявил, что поддержал бы ослабление санкций против российской энергетики в рамках договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины и России. В то же время Зеленский подчеркнул, что это решение не поможет мирным переговорам, но не отказался от посреднической роли США.

Новини.LIVE сообщали, что американские законодатели от Демократической и Республиканской партий также раскритиковали решение Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива. Они заявили, что это может увеличить доходы Кремля для финансирования войны против Украины и противоречит цели санкций против России. Некоторые конгрессмены призвали усилить давление на Москву и поддержали продолжение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.