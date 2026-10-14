Ющенко написал открытое письмо Трампу с призывом остановить Россию

Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу. Он раскритиковал торговлю российским дизельным топливом и призывы к Украине идти на уступки России. Также Ющенко напомнил о Будапештском меморандуме и обязательствах США в отношении безопасности Украины.

Об этом говорится в открытом письме Виктора Ющенко к Дональду Трампу, которое он опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 14 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Что Ющенко написал Трампу о торговле с Россией

В своем обращении третий президент Украины описал последствия российских атак для мирного населения. Он упомянул об обстрелах жилых домов в Киеве, Запорожье, Одессе, Днепре и на Харьковщине, а также о семьях, которые теряют близких из-за российских ударов.

Ющенко подчеркнул, что на фоне войны в Украине призывы остановиться и идти на уступки России являются болезненными для украинцев. Отдельно он раскритиковал возможность торговли российским дизельным топливом, поскольку, по его словам, полученные средства помогают России продолжать войну:

"Выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда даётся зелёный свет на торговлю российским дизелем.

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Каждый доллар от этого дизеля — это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время такой бойни — это подпитывать его военную машину".

Ющенко напомнил Трампу о Будапештском меморандуме

В письме третий президент Украины также вернулся к событиям после распада Советского Союза. Он напомнил, что тогда Украина обладала третьим по величине ядерным потенциалом в мире, но добровольно отказалась от этого оружия ради мира, поверив словам и подписям великих держав.

Ющенко упомянул о Будапештском меморандуме, который США вместе с партнерами подписали в 1994 году. Он подчеркнул, чтодокумент предусматривал гарантии безопасности, суверенитета и неприкосновенности украинских границ, и призвал американского президента помнить о взятых обязательствах.

"В 1994 году США вместе с партнерами подписали Будапештский меморандум, дав Украине официальные гарантии безопасности, суверенитета и неприкосновенности наших границ.

Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником. Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом", — говорится в письме к Трампу.

Какой исторический пример привел Ющенко

Обращаясь к Трампу, Ющенко также провел параллель с политикой США в отношении Императорской Японии в 1930-х годах. Он написал, что Вашингтон тогда надеялся сохранить стабильность благодаря торговле нефтью, однако это не предотвратило войну.

По словам третьего президента Украины, следствием такой политики стала трагедия Перл-Харбора, когда японская авиация атаковала американский флот, используя американское топливо. На этом примере Ющенко подчеркнул риски торговли с государством, представляющим угрозу.

Кроме того, в письме он напомнил об украинцах, которые воевали на стороне США во время Второй мировой войны. В частности, Ющенко упомянул сержанта Михаила Стренка из Лемковщины, который поднял американский флаг над Иводзимой, и Александра Сильвашко из Черкасской области, который 25 апреля 1945 года на мосту в Торгау на Эльбе первым обнял американского лейтенанта Уильяма Робертсона.

Ющенко подчеркнул, что украинцы и американцы уже имели общий опыт борьбы за свободу против тирании.

Что Ющенко заявил о будущем Украины

В конце обращения третий президент Украины подчеркнул несокрушимость украинского народа и его преданность родной земле. Он заявил, что украинцы не откажутся от своей территории и не позволят запугать себя ракетными ударами.

Завершая письмо Трампу, Ющенко подчеркнул, что Украина не собирается уступать свою свободу, а тирании нужно противостоять:

"Украинская идентичность — это непокорность. Мы — народ с глубокими корнями, привязанный к своей земле любовью, трудом и духом свободы. Мы никогда, слышите, никогда и никому не отдадим свою Землю. Это наш дом, данный нам Богом под этим высоким солнцем. Мы здесь были, мы здесь есть и мы всегда будем! Нас невозможно запугать ракетами и невозможно заставить сдаться, потому что в наших жилах течет кровь свободных людей. С тиранами не договариваются — их останавливают!".

Скриншот письма Ющенко Трампу/Facebook

Скриншот письма Ющенко Трампу/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 12 сенаторов США от обеих партий призвали Дональда Трампа отменить соглашение о продаже российского дизельного топлива и ввести санкции против России. Законодатели считают, что доходы от торговли будут финансировать войну Кремля, тогда как влияние на цены на топливо для американцев будет незначительным. Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что уступки Путину не способствуют мирным переговорам, а Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Новини.LIVE также писали, что Дональд Трамп не стал прямо отвечать, считает ли он нарушением энергетического перемирия российские удары по шести украинским энергообъектам. Вместо этого он упомянул о предыдущих атаках Украины на российскую инфраструктуру и пообещал вернуться к этому вопросу позже. Также Трамп пояснил, что соглашение о продаже российского дизельного топлива должно стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо.