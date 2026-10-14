Сенат США требует от Трампа отменить дизельное соглашение с Россией

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп получил официальное обращение от представителей обеих партий Сената с требованием немедленно заблокировать продажу российского дизельного топлива на мировых рынках. Американские законодатели настаивают на расторжении недавних договоренностей главы Белого дома с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте сенатора от Демократической партии Ричарда Блюменталя.

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Американские сенаторы требуют от Трампа отменить соглашение

Инициативу поддержали в общей сложности 12 политиков. Со стороны демократов свои подписи поставили Крис Кунс, Дик Дурбин, Джек Рид, Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус и сам Ричард Блюменталь. К их призыву присоединились шестеро республиканцев: Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин, Лиза Мурковски, Алан Армстронг и Том Тиллис.

Парламентарии призывают американского лидера отказаться от Генеральной лицензии № 135. Вместо этого они требуют немедленно ввести в действие ограничительные меры против России.

"На протяжении десятилетий Америка была оплотом свободы против тирании, а американские президенты олицетворяли сопротивление нашей нации тиранам. Путин — тиран. Выйдите из этого соглашения, отмените Генеральную лицензию № 135 и реализуйте полномочия, предусмотренные Законом Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года", — заявили законодатели.

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Также в своём обращении сенаторы категорически осудили экономические уступки Москве. По мнению подписантов, справедливый мир должен гарантировать защиту суверенитета, безопасности и сохранение демократических ценностей Украинского государства.

"Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам безопасности США и является предательством народа Украины, который продолжает защищаться от смертоносной, незаконной войны Путина. Это соглашение — подарок нашему противнику и предательство наших союзников; его следует отменить", — говорится в тексте письма.

Также в документе подчеркивается важность экономического давления не только на страну-агрессора, но и на ее ключевых партнеров. Подписавшие письмо отметили, что решение Трампа не принесет существенной пользы американцам.

"Мы также признаем насущную необходимость снизить расходы на энергоносители для американских семей и решить проблему сбоев, вызванных войной с Ираном. Однако допуск дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки принесет американцам лишь ограниченное облегчение или вообще не принесет его вовсе. Это окажет незначительное влияние на цены на топливо, но доходы, которые Кремль получит от этой сделки, несомненно, профинансируют желанную изнурительную войну и будут способствовать сотрудничеству в сфере безопасности с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это также поставит под угрозу военнослужащих, действующих за рубежом в поддержку операции "Эпическая ярость", — говорится в тексте письма.

Отдельно ситуацию с российским террором и энергетическими соглашениями прокомментировал Ричард Блюменталь. Демократ раскритиковал политику уступок агрессору, указав на откровенное нарушение Россией своих обязательств. Политик напомнил о договоренностях о прекращении атак на инфраструктуру. По его словам, Владимир Зеленский выполнил свою часть обязательств, тогда как российские удары по энергетике не прекратились.

"Умиротворение побуждает Путина игнорировать серьезные мирные переговоры, а провал с дизельным топливом демонстрирует полную слабость", — отметил американский сенатор.

Блюменталь также выразил уверенность, что Кремль пытается использовать наступление холодов как инструмент войны против украинского населения, параллельно манипулируя позицией руководства США.

"Он снова выставляет Трампа дураком и надеется использовать замерзшую, голодную, кровавую зиму как оружие против Украины", — резюмировал политик.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Конгрессе США инициировали двухпартийный законопроект, который должен полностью перекрыть любой импорт сырой нефти из России. Документ планируют принять под именем Рональда Рейгана в качестве символического ответа на попытки ослабить экономическое давление на Москву.

Пока в Вашингтоне пытаются найти компромиссы с Кремлем по поводу топливного рынка, Великобритания заверила, что Лондон продолжит поставлять оружие, предоставлять финансирование и сохранять санкции, чтобы у Украины были ресурсы для обороны.

Договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвали волну возмущения как в Киеве, так и в США. Американские конгрессмены от обеих партий заявили, что снятие ограничений на экспорт дизельного топлива играет на руку врагу, приносит Кремлю миллиарды на продолжение войны и разрушает всю санкционную политику.

Владимир Зеленский назвал одностороннее разрешение России торговать дизельным топливом нечестным и несправедливым, добавив, что украинских дипломатов на встречах во Флориде просто использовали для отвлечения внимания. Глава государства пояснил, что такой шаг имел бы смысл только при условии реального энергетического перемирия, а не тогда, когда враг уничтожает теплоэлектростанции.

Сам Трамп публично поблагодарил Путина за договоренность о поставках топлива и проигнорировал упреки Киева. Вопросы журналистов о ракетных ударах по украинским энергообъектам он также проигнорировал, вместо этого обвинив Украину в атаках на российские НПЗ.

Кроме того, Белый дом угрожает, что перестанет предоставлять разведывательные данные ВСУ, если налеты дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия не прекратятся.