Сенат США вимагає в Трампа скасувати дизельну угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп отримав офіційне звернення від представників обох партій Сенату із вимогою негайно заблокувати продаж російського дизельного палива на світових ринках. Американські законодавці наполягають на розірванні нещодавніх домовленостей очільника Білого дому з правителем РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на лист, який оприлюднили на сайті сенатора від Демократичної партії Річарда Блюменталя.

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Американські сенатори вимагають у Трампа скасувати угоду

Ініціативу підтримали загалом 12 політиків. З боку демократів свої підписи поставили Кріс Кунс, Дік Дурбін, Джек Рід, Джин Шахін, Шелдон Вайтхаус та сам Річард Блюменталь. До їхнього заклику приєдналися шестеро республіканців: Мітч Макконнелл, Сьюзан Коллінз, Джон Корнін, Ліза Мурковскі, Алан Армстронг і Том Тілліс.

Парламентарі закликають американського лідера відмовитися від Генеральної ліцензії №135. Натомість вони вимагають негайно ввести в дію обмежувальні заходи проти Росії.

"Протягом десятиліть Америка була оплотом свободи проти тиранії, а американські президенти уособлювали опір нашої нації тиранам. Путін – тиран. Вийдіть із цієї угоди, скасуйте Генеральну ліцензію №135 та реалізуйте повноваження, передбачені Законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", — заявили законодавці.

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Також у своєму зверненні сенатори категорично засудили економічні поступки Москві. На переконання підписантів, справедливий мир повинен гарантувати захист суверенітету, безпеки і збереження демократичних цінностей Української держави.

"Надання Москві можливості вільно продавати російське дизельне паливо на світових ринках шкодить інтересам безпеки США та є зрадою народу України, який продовжує захищатися від смертоносної, незаконної війни Путіна. Ця угода є подарунком нашому супротивнику та зрадою наших союзників; її слід скасувати", — йдеться у тексті листа.

Також у документі акцентується на важливості економічного впливу не лише на країну-агресора, а й на її ключових партнерів. Підписанти листа зауважили, що рішення Трампа не принесе вагомої користі американцям.

"Ми також визнаємо нагальну потребу знизити витрати на енергоносії для американських сімей та вирішити проблему зривів, спричинених війною з Іраном. Однак, допуск дизельного палива російського походження на світові ринки запропонує обмежене або взагалі не запропонує жодного полегшення для американців. Це матиме незначний вплив на ціни на паливо, але доходи, які Кремль отримає від цієї угоди, безсумнівно, профінансують бажану війну на виснаження та сприятимуть співпраці в галузі безпеки з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це також поставить під загрозу військовослужбовців, які діють за кордоном на підтримку операції "Епічна лють", — йдеться у тексті листа.

Окремо ситуацію щодо російського терору та енергетичних угод прокоментував Річард Блюменталь. Демократ розкритикував політику поступок агресору, вказавши на відверте порушення Росією своїх зобов'язань. Політик нагадав про домовленості щодо припинення атак на інфраструктуру. За його словами, Володимир Зеленський дотримався своєї частини, тоді як російські удари по енергетиці не зупинилися.

"Умиротворення спонукає Путіна ігнорувати серйозні мирні переговори, а провал із дизельним паливом демонструє повну слабкість", — зазначив американський сенатор.

Блюменталь також висловив упевненість, що Кремль намагається використати настання холодів як інструмент війни проти українського населення, паралельно маніпулюючи позицією керівництва США.

"Він знову виставляє Трампа дурнем і сподівається використати замерзлу, голодну, криваву зиму як зброю проти України", — резюмував політик.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно в Конгресі США ініціювали двопартійний законопроєкт, який має повністю перекрити будь-який імпорт сирої нафти з Росії. Документ планують ухвалити під іменем Рональда Рейгана як символічну відповідь на спроби послабити економічний тиск на Москву.

Поки у Вашингтоні намагаються знайти компроміси з Кремлем щодо паливного ринку, Велика Британія запевнила, що Лондон продовжить постачати зброю, надавати фінанси та тримати санкції, аби Україна мала ресурси оборонятися.

Домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним викликали хвилю обурення як у Києві, так і в США. Американські конгресмени від обох партій заявили, що зняття обмежень на експорт дизельного пального грає на руку ворогу, приносить Кремлю мільярди на продовження війни та руйнує всю санкційну політику.

Володимир Зеленський назвав односторонній дозвіл Росії торгувати дизелем нечесним і несправедливим, додавши, що українських дипломатів на зустрічах у Флориді просто використали для відволікання уваги. Глава держави пояснив, що такий крок мав би сенс лише за умови реального енергетичного перемир'я, а не тоді, коли ворог нищить теплоелектростанції.

Сам Трамп публічно подякував Путіну за домовленість про постачання пального та проігнорував закиди Києва. Питання журналістів про ракетні удари по українських енергооб'єктах він також проігнорував, натомість звинувативши Україну в атаках на російські НПЗ.

Окрім цього, Білий дім погрожує, що перестане давати розвідувальні дані ЗСУ, якщо нальоти дронів на російські переробні підприємства не припиняться.