Російська нафта: США готують закон про заборону закупівель

Будівля Капітолія, де засідає Конгрес США. Фото: Reuters

У США готують новий законопроєкт щодо російської нафти. Ініціатива передбачає блокування всіх закупівель російської сировини. Документ планують назвати на честь колишнього президента США Рональда Рейгана.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на допис конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка в соцмережі X.

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Що відомо про законопроєкт щодо російської нафти

У Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Документ матиме назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Про його підготовку оголосили через день після того, як Президент США Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік повідомив про намір внести законопроєкт і пояснив, як його планують винести на голосування. За його словами, документ розглянуть за процедурою, яка дає змогу обійти спікера Палати представників. Фіцпатрік також висловив упевненість, що ініціативу підтримає переважна більшість конгресменів.

"Ми внесемо двопартійний законопроєкт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Він отримає назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Його винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю", — написав Фіцпатрік.

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Зазначимо, що петиція про зняття з розгляду (discharge petition) дозволяє винести законопроєкт на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів — більшість від складу палати.

Браян Фіцпатрік представляє в Конгресі США штат Пенсильванія та є одним зі співголів двопартійної групи на підтримку України. Наприкінці вересня він разом із колегами з обох партій закликав адміністрацію Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії. Тоді конгресмени попередили, що послаблення обмежень лише затягне війну.

Скриншот заяви Браяна Фіцпатріка/X

Новини.LIVE інформували, що законодавці США від обох партій розкритикували рішення Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизеля на шість місяців. Вони попередили, що це може збільшити доходи РФ для фінансування війни проти України та суперечить меті санкцій проти Росії й Ірану. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон також висловив сподівання, що Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський назвав рішення Дональда Трампа дозволити Росії експортувати дизель несправедливим і нечесним, порівнявши його з подарунком Володимиру Путіну. Президент України наголосив, що цей крок не допоможе мирним переговорам, але Києву й надалі потрібне посередництво США. Водночас він підтримав би послаблення санкцій проти російської енергетики за умови домовленості про припинення атак на енергетичні об’єкти України та РФ узимку.

Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп заявив, що хоче подякувати Путіну за угоду щодо постачання російського дизельного пального. Коментуючи критику Володимира Зеленського, який назвав домовленість слабким кроком, президент США відповів, що країні потрібне пальне. Трамп наголосив, що США раді отримати дизель для забезпечення потреб у нафті та паливі.