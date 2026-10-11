Российская нефть: США готовят закон о запрете закупок

Здание Капитолия, где заседает Конгресс США. Фото: Reuters

В США готовят новый законопроект, касающийся российской нефти. Инициатива предусматривает блокирование всех закупок российского сырья. Документ планируют назвать в честь бывшего президента США Рональда Рейгана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика в социальной сети X.

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Что известно о законопроекте о российской нефти

В Палате представителей США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любые закупки российской нефти. Документ будет называться "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". О его подготовке объявили через день после того, как президент США Дональд Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировых рынках.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик сообщил о намерении внести законопроект и объяснил, как его планируют вынести на голосование. По его словам, документ рассмотрят в соответствии с процедурой, позволяющей обойти спикера Палаты представителей. Фитцпатрик также выразил уверенность, что инициативу поддержит подавляющее большинство конгрессменов.

"Мы внесем двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Он получит название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Его вынесут на голосование посредством петиции о снятии с рассмотрения, и он будет принят подавляющим большинством", — написал Фитцпатрик.

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Отметим, что петиция о снятии с рассмотрения (discharge petition) позволяет вынести законопроект на голосование в обход спикера Палаты представителей. Для этого документ должны подписать 218 конгрессменов — большинство от состава палаты.

Брайан Фитцпатрик представляет в Конгрессе США штат Пенсильвания и является одним из сопредседателей двухпартийной группы в поддержку Украины. В конце сентября он вместе с коллегами из обеих партий призвал администрацию Дональда Трампа не ослаблять санкции против России. Тогда конгрессмены предупредили, что ослабление ограничений лишь затянет войну.

Скриншот заявления Брайана Фицпатрика/X

Новини.LIVE сообщали, что законодатели США от обеих партий раскритиковали решение Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива на шесть месяцев. Они предупредили, что это может увеличить доходы РФ для финансирования войны против Украины и противоречит цели санкций против России и Ирана. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон также выразил надежду, что Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский назвал решение Дональда Трампа разрешить России экспортировать дизельное топливо несправедливым и нечестным, сравнив его с подарком Владимиру Путину. Президент Украины подчеркнул, что этот шаг не поможет мирным переговорам, но Киеву по-прежнему необходимо посредничество США. В то же время он поддержал бы ослабление санкций против российской энергетики при условии достижения договоренности о прекращении атак на энергетические объекты Украины и РФ зимой.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что хочет поблагодарить Путина за соглашение о поставках российского дизельного топлива. Комментируя критику Владимира Зеленского, назвавшего эту договоренность слабым шагом, президент США ответил, что стране нужно топливо. Трамп подчеркнул, что США рады получить дизельное топливо для обеспечения потребностей в нефти и топливе.