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Главная Новости дня В Великобритании отреагировали на договоренности Трампа с Путиным

В Великобритании отреагировали на договоренности Трампа с Путиным

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10 октября 2026 13:47
Британия продолжит давление на РФ, несмотря на соглашение Трампа с Путиным по дизелю
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Великобритания продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, а также сохранять санкционное давление на Россию, несмотря на договоренности Вашингтона и Москвы относительно поставок дизельного топлива. Официальный Лондон подчеркнул, что его позиция остается неизменной, а международные партнеры должны и дальше поддерживать способность Киева защищаться от российской агрессии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на издание The Independent.

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Правительство Великобритании
Правительство Великобритании. Фото: e-architect.com

Британия отреагировала на соглашение США и России

В британском правительстве заявили, что не будут менять свою политику поддержки Украины после объявления президентом США Дональдом Трампом договоренностей с Россией относительно поставок дизельного топлива.

Вместо этого Великобритания продолжит сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечивать Украину необходимыми военными и финансовыми ресурсами.

В правительстве также подчеркнули, что Лондон намерен сохранять санкционное давление на Москву, которое будет самым жестким в истории страны.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Сначала речь идет о более чем 300 тысячах тонн, а в течение ноября планируют экспортировать еще 500 тысяч тонн. Министерство финансов США объявило о временном ослаблении санкций до 7 апреля 2027 года.

Также Новини.LIVE писал, что американские законодатели от обеих партий раскритиковали договоренность Трампа с Путиным. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал решение предательством Украины и нарушением цели санкционной политики США. Республиканцы Майкл Маккол и Дон Бейкон также предупредили, что продажа российского топлива может увеличить доходы Кремля для финансирования войны.

санкции против России США Великобритания владимир путин Дональд Трамп Россия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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