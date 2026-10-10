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Головна Новини дня У Британії відреагували на домовленості Трампа з Путіним

У Британії відреагували на домовленості Трампа з Путіним

Ua ru
10 жовтня 2026 13:47
Британія продовжить тиск на Росію попри угоду Трампа з Путіним щодо дизеля
Президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика Британія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, а також зберігатиме санкційний тиск на Росію, попри домовленості Вашингтона та Москви щодо постачання дизельного пального. Офіційний Лондон наголосив, що їх позиція залишається незмінною, а міжнародні партнери мають і надалі підтримувати здатність Києва захищатися від російської агресії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на видання The Independent.

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Правительство Великобритании
Уряд Великої Британії. Фото: e-architect.com

Британія відреагувала на угоду США та Росії

У британському уряді заявили, що не змінюватимуть своєї політики підтримки України після оголошення президентом США Дональдом Трампом домовленостей із Росією щодо постачання дизельного пального.

Натомість Велика Британія продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечувати Україну необхідними військовими та фінансовими ресурсами.

В уряду також наголосили, що Лондон має намір зберігати санкційний тиск на Москву, який буде найжорсткішим в історії країни.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Спочатку йдеться про понад 300 тисяч тонн, а протягом листопада планують експортувати ще 500 тисяч тонн. Міністерство фінансів США оголосило про тимчасове послаблення санкцій до 7 квітня 2027 року.

Також Новини.LIVE писав, що американські законодавці від обох партій розкритикували домовленість Трампа з Путіним. Сенатор-демократ Річард Блюменталь назвав рішення зрадою України та порушенням мети санкційної політики США. Республіканці Майкл Маккол і Дон Бейкон також попередили, що продаж російського пального може збільшити доходи Кремля для фінансування війни.

санкції проти Росії США Великобританія володимир путін Дональд Трамп Росія
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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