Зеленский заявил об ошибках советников Трампа и позиции США в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия администрации президента США Дональда Трампа, в частности давление на Киев и ослабление санкций против России, поставив под сомнение его беспристрастность как посредника в переговорах. Глава государства подчеркнул, что официальный Вашингтон не должен принимать решения, свидетельствующие о поддержке российской позиции.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Фото: Reuters

Зеленский раскритиковал посредничество США

Президент заявил, что Украина не возражает против посреднической роли Вашингтона, однако ожидает от американской стороны последовательной позиции.

"Мы не против того, что он посередине, но если ты посередине, то должен оставаться посередине, а не на неправильной стороне", — заявил Зеленский.

Глава государства также предположил, что на решения американского лидера могут влиять его советники, которые направляют Трампа по неправильному пути после ошибочных решений.

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"Я думаю, что его советники ошибаются. Не знаю, кто толкает его не на ту сторону. Это не та сторона истории", — подчеркнул президент.

Ранее Трамп и представители его администрации неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одну из сторон, а выступают посредником между Украиной и Россией. При этом Белый дом добивается, чтобы Украина в одностороннем порядке начала наносить удары по российским НПЗ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог поддержал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский генерал назвал такие объекты военными целями и призвал Зеленского продолжать атаки.

Также Новини.LIVE писал, что третий Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к Трампу. Он раскритиковал разрешение на торговлю российским дизельным топливом, поскольку полученные средства могут финансировать войну против Украины.