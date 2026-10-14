Starlink обмежили: Україна може втратити захист від реактивних БпЛА

Українські військові з супутниковою системою зв'язку. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Обмеження роботи Starlink можуть вплинути на здатність України протидіяти реактивним Шахедам. Супутниковий зв’язок використовують у роботі дронів-перехоплювачів. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що через ці обмеження країна може втратити один із небагатьох засобів захисту від таких цілей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Сергія Бескрестнова у середу, 14 жовтня.

Реклама

Як обмеження Starlink можуть вплинути на захист від Шахедів

Сергій Бескрестнов звернув увагу на ще один наслідок обмежень роботи Starlink. За його словами, окрім впливу на далекі військові місії та фронтову логістику, вони можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів для захисту українського неба від реактивних Шахедів.

Радник президента наголосив, що йдеться про один із небагатьох доступних Україні способів протидії таким повітряним цілям:

"Усі пишуть, що обмеження "Старлінк" вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема."Старлінк" використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних Шахедів. Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних Шахедів".

Читайте також:

Скриншот повідомлення Бескрестнова/Facebook

Реакція Польщі на рішення SpaceX

На рішення SpaceX також відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він звернувся до власника компанії Ілона Маска та заявив, що Польща як його європейський клієнт стежить за його діями.

"Ілоне Маску, великий хлопчику, ти знову граєш у політику зі своїми продуктами?", — написав Сікорський у соцмережі X.

Що відомо про обмеження роботи Starlink

Новини.LIVE інформували, що напередодні Бескрестнов повідомив, що SpaceX без попередження обмежила роботу Starlink для українських військових під час руху. Він підтвердив, що в ніч на 14 жовтня компанія запровадила обмеження швидкості для військового пакета StarShield — до 100 миль на годину. За словами радника президента, Сили оборони не отримали попередження про ці зміни.

Колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко, своєю чергою, заявив, що зв’язок починає зникати вже на швидкості 60–70 км/год.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що США попередили Київ про можливе припинення обміну розвідданими, якщо українські удари по російських НПЗ триватимуть. Про енергетичні домовленості Дональда Трампа з Москвою він дізнався із соцмережі Truth Social, а не від американського президента особисто. Зеленський вважає, що продаж російського дизелю не допоможе американцям, натомість принесе додаткові кошти Кремля.