SpaceX обмежила швидкість Starlink для українських військових

Український військовий під час встановлення термінала супутникового зв’язку Starlink. Фото: mod.gov.ua

Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Нововведення стосується військового пакета послуг StarShield. За словами радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова, Сили оборони не отримали попередження про обмеження, що призвело до зриву низки місій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Сергія Бескрестнова у середу, 14 жовтня.

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Які обмеження SpaceX запровадила для Starlink в Україні

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що обмеження запровадили в ніч проти 14 жовтня. За його словами, для терміналів Starlink, які працюють у межах військового пакета послуг StarShield, встановили обмеження швидкості на рівні 100 миль на годину.

Бескрестнов наголосив, що Сили оборони України не отримали попередження про нововведення. Він також пов’язав рішення SpaceX із поточною політичною ситуацією.

"Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

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Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", — написав Бескрестнов.

Скриншот повідомлення Бескрестнова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по російських НПЗ. За словами Володимира Зеленського, відповідне повідомлення українські військові отримали на рівні командування. Водночас Вашингтон поки не припинив передавати Києву розвідувальну інформацію.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери не попередили Україну про запуск п’яти балістичних ракет, які вдарили по Києву та пошкодили цивільну інфраструктуру 12 жовтня 2026 року. Президент наголосив, що завчасне отримання розвідданих про такі пуски допомагає рятувати життя.