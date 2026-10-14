SpaceX ограничила скорость Starlink для украинских военных

Украинский военнослужащий во время установки терминала спутниковой связи Starlink. Фото: mod.gov.ua

Компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Нововведение касается военного пакета услуг StarShield. По словам советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, Силы обороны не получили предупреждения об ограничении, что привело к срыву ряда миссий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Бескрестнова в среду, 14 октября.

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Какие ограничения SpaceX ввела для Starlink в Украине

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что ограничения ввели в ночь на 14 октября. По его словам, для терминалов Starlink, работающих в рамках военного пакета услуг StarShield, установили ограничение скорости на уровне 100 миль в час.

Бескрестнов подчеркнул, что Силы обороны Украины не получили предупреждения об этом нововведении. Он также связал решение SpaceX с текущей политической ситуацией.

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"Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час.

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Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", — написал Бескрестнов.

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Скриншот сообщения Бескрестнова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что США предупредили Украину о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по российским НПЗ. По словам Владимира Зеленского, соответствующее сообщение украинские военные получили на уровне командования. В то же время Вашингтон пока не прекратил передавать Киеву разведывательную информацию.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры не предупредили Украину о запуске пяти баллистических ракет, которые поразили Киев и повредили гражданскую инфраструктуру 12 октября 2026 года. Президент подчеркнул, что своевременное получение разведданных о таких запусках помогает спасать жизни.