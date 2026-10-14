Starlink ограничили: Украина может лишиться защиты от реактивных БпЛА

Украинские военные со спутниковой системой связи. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ограничения в работе Starlink могут повлиять на способность Украины противостоять реактивным Шахедам. Спутниковая связь используется в работе дронов-перехватчиков. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что из-за этих ограничений страна может лишиться одного из немногих средств защиты от таких целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Сергея Бескрестнова в среду, 14 октября.

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Как ограничения Starlink могут повлиять на защиту от Шахедов

Сергей Бескрестнов обратил внимание на ещё одно последствие ограничений работы Starlink. По его словам, помимо влияния на далёкие военные миссии и фронтовую логистику, они могут затруднить использование дронов-перехватчиков для защиты украинского неба от реактивных Шахедов.

Советник президента подчеркнул, что речь идет об одном из немногих доступных Украине способов противодействия таким воздушным целям:

"Все пишут, что ограничения "Старлинк" повлияли на дальніе миссии и фронтовую логистику, но есть еще одна серьезная для нас проблема."Старлинк" используется в самом эффективном на данный момент решении (перехватчики) для защиты нашего неба от реактивных Шахедов. Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных Шахедов".

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Скриншот сообщения Бескрестнова/Facebook

Реакция Польши на решение SpaceX

На решение SpaceX также отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он обратился к владельцу компании Илону Маску и заявил, что Польша как его европейский клиент следит за его действиями.

"Илон Маск, большой мальчик, ты снова играешь в политику со своими продуктами?", — написал Сикорский в соцсети X.

Что известно об ограничениях работы Starlink

Новини.LIVE сообщали, что накануне Бескрестнов сообщил, что SpaceX без предупреждения ограничила работу Starlink для украинских военных во время движения. Он подтвердил, что в ночь на 14 октября компания ввела ограничение скорости для военного пакета StarShield — до 100 миль в час. По словам советника президента, Силы обороны не получили предупреждения об этих изменениях.

Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, в свою очередь, заявил, что связь начинает пропадать уже на скорости 60–70 км/ч.

Новини.LIVE также писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предупредили Киев о возможном прекращении обмена разведданными, если украинские удары по российским НПЗ будут продолжаться. Об энергетических договоренностях Дональда Трампа с Москвой он узнал из соцсети Truth Social, а не от американского президента лично. Зеленский считает, что продажа российского дизельного топлива не поможет американцам, а принесет дополнительные средства Кремлю.