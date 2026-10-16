Starshield для України обмежили за наказом з Білого дому

Військовий та супутникова антена системи Starlink. Фото: Getty Images

Рішення обмежити для України роботу супутникової системи Starshield (військового пакету Starlink) надійшло з Білого дому США. Зазначається, що керівництво Міністерства оборони США отримало відповідну вказівку, однак хто саме в адміністрації президента Дональда Трампа ініціював обмеження, невідомо.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Як обмеження Starshield вплинули на Україну

Обмеження ускладнили українським військовим удари по російських підрозділах і логістиці на окупованих територіях. Також вони сповільнили роботу дронів-перехоплювачів, які використовують для знищення російських безпілотників типу "Шахед".

За даними українського Міноборони, станом на 15 жовтня приймачі знову працювали під час руху, але лише за швидкості до 160 км/год.

Що відомо про Starshield

Starshield — це військова версія супутникового сервісу Starlink, яку компанія SpaceX розробила для державних замовників і потреб національної безпеки. Систему використовує, зокрема, Пентагон, який є її найбільшим замовником.

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявляв у соцмережі X, що Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем. За його словами, рішення щодо обмеження швидкості або використання системи ухвалюють американські військові або президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 жовтня проблеми в роботі супутникового зв'язку Starlink, який використовують українські військові, загострили розбіжності між Києвом і Вашингтоном. Тоді в адміністрації Трампа заперечували причетність до обмежень.

Також Новини.LIVE писали, що сенатор США Том Тілліс планує звернутися до генерального інспектора Міністерства оборони США з проханням розслідувати обставини обмежень. Він припустив, що проблема могла виникнути на рівні Starshield, пов'язаної з Пентагоном системи, а не Starlink чи компанії SpaceX.