Адміністрація Трампа заявила, що не причетна до зниження швидкості Starlink для України

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 14 жовтня, розбіжності між лідерами України та США знову загострилися. Причиною цього стало те, що супутниковий зв’язок Starlink, який належить мільярдерові Ілону Маску і використовується Україною, несподівано обмежив свою роботу, що підірвало боротьбу України проти Росії. Однак в адміністрації Трампа заперечують свою причетність до обмеження роботи Starlink.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

Реклама

Що сталося і що кажуть у Білому домі

Як відомо, українські військові використовують Starlink для управління та експлуатації своїх дронів. Однак у той час, коли Starlink працює не на повну потужність, можливості України щодо збору розвідувальної інформації, використання перехоплювачів, а також нанесення дальнобійних ударів по Росії — ускладнюються.

За словами українських чиновників, компанія SpaceX у вівторок ввечері, 13 жовтня, ввела обмеження. Зокрема, система відключалася, коли швидкість дрона перевищувала 160 км/с. Крім того, у деяких випадках відключення відбувалися навіть тоді, коли швидкість перевищувала 80 км/год.

Причому ці обмеження з’явилися через кілька годин після того, як українські військові не отримали попередження про можливий ракетний удар з боку Росії, який у підсумку стався в ніч з 13 на 14 жовтня.

Читайте також:

Американські офіційні особи, коментуючи інцидент, вказали на несправність у системі, проте українські чиновники підозрюють, що це був попереджувальний постріл з боку адміністрації Трампа.

Повертаючись до теми Starlink, у середу зв’язок було частково відновлено, проте українська влада все ж намагалася з’ясувати, чому швидкість з’єднання було знижено та хто за це відповідальний.

У коментарі Axios високопоставлений чиновник заявив, що адміністрація Трампа не має жодного стосунку до ймовірних обмежень роботи зі Starlink. Однак українські чиновники, як і раніше, ставляться до цього з підозрою.

Причому видання зазначає, що крім Starlink, Україна використовує також "Зоряний щит", який контролюється урядом США і використовується в наступальних військових цілях. За даними України, доступ до обох систем було обмежено.

Що каже Маск

На тлі всіх цих подій мільярдер Ілон Маск опублікував у соцмережі Х допис, де прямо не торкнувся питання обмеження швидкості Starlink, але побічно вказав, хто саме міг нести відповідальність за обмеження, введені проти України.

"Системи Starshield належать уряду США і контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості або використання визначаються американськими військовими і, зрештою, президентом США. Starlink — це комерційний сервіс, що належить і контролюється компанією SpaceX. Використання Starlink обмежене цивільними або оборонними цілями і не може бути використано для наступальних військових дій, оскільки це було б недоречно для комерційної компанії", — написав Маск.

Що кажуть у Білому домі на запитання України

Два джерела розповіли, що в середу головні радники президента України Володимира Зеленського поспілкувалися зі своїми колегами з Білого дому й поцікавилися, чи було ухвалено рішення про припинення роботи Starlink і що можна зробити для виправлення ситуації. Аналогічні дзвінки українські чиновники зробили до ЦРУ та Пентагону.

За словами джерел, представники Білого дому заявили Україні, що не контролюють компанію SpaceX. Одне з джерел повідомляє, що адміністрація Трампа має намір зв’язатися з SpaceX, щоб з’ясувати, що сталося.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска із закликом скасувати обмеження роботи Starlink для українських дронів. Він наголосив, що ці обмеження можуть призвести до значних людських втрат.

Також ми писали, що в Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink, які активно використовуються під час війни в Україні.