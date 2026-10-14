Starlink у Болгарії: під Софією підпалили 11 антен. Депутат заявив про диверсію

Український військовий налаштовує роботу Starlink. Фото: Reuters

У Болгарії невідомі навмисно підпалили 11 із 17 антен супутникового зв'язку Starlink, розташованих на території режимного об'єкта поблизу Софії. Болгарський депутат Івайло Мірчев повідомив про можливу диверсію та поставив під сумнів ефективність роботи місцевих спецслужб, наголосивши, що ці антени забезпечують зв'язок із супутниками, які активно використовуються під час війни в Україні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву депутата парламенту Болгарії Мірчева.

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Повідомлення Івайло Мірчева. Фото: скриншот

У Болгарії підпалили антени Starlink

За словами Мірчева, інцидент стався кілька днів тому на території наземної станції космічного зв'язку поблизу Софії. Об'єкт має спеціальний режим охорони та суворі протоколи безпеки.

Пошкоджені антени використовували для зв'язку із супутниками компанії SpaceX, які входять до глобальної мережі Starlink.

Депутат звернув увагу на те, що після інциденту Міністерство внутрішніх справ Болгарії не оприлюднило офіційного повідомлення про подію.

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"Виникає багато запитань: чи було попередження від партнерських служб про підготовку саботажу саме в цій локації? Чи знали болгарські служби про підготовку диверсії та яких заходів вжили?" — заявив Мірчев.

Разом із колегою Божаном Божановим парламентар планує направити офіційні запити до Державного агентства національної безпеки та Міністерства внутрішніх справ.

У Болгарії розслідують можливу диверсію

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив проведення інтенсивного розслідування інциденту.

Радев відмовився розкривати подробиці, пояснивши, що оприлюднення інформації може зашкодити міжнародній операції із затримання ймовірних диверсантів.

Мірчев також висловив занепокоєння через можливу причетність Росії. Однак офіційного підтвердження російського сліду в цьому інциденті наразі немає.

У вересні подібний випадок зафіксували в Польщі. За основною версією польської прокуратури, підозрювані в диверсії діяли за вказівками російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що обмеження роботи Starlink можуть послабити захист України від російських реактивних "Шахедів". Радник Президента Сергій Бескрестнов пояснив, що супутниковий зв'язок використовують для керування дронами-перехоплювачами.

Також Новини.LIVE писав, що компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starlink для українських військових під час руху. Зміни запровадили в ніч проти 14 жовтня для військового пакета StarShield, встановивши поріг швидкості 160 км/год. Через втрату зв'язку Сили оборони не змогли виконати низку запланованих місій.