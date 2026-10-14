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Главная Новости дня В Болгарии подожгли антенны Starlink, связанные с Украиной

В Болгарии подожгли антенны Starlink, связанные с Украиной

Ua ru
14 октября 2026 19:27
Starlink в Болгарии: под Софией подожгли 11 антенн. Депутат заявил о диверсии
Украинский военнослужащий настраивает работу Starlink. Фото: Reuters

В Болгарии неизвестные намеренно подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, расположенных на территории режимного объекта недалеко от Софии. Болгарский депутат Ивайло Мирчев сообщил о возможной диверсии и поставил под сомнение эффективность работы местных спецслужб, подчеркнув, что эти антенны обеспечивают связь со спутниками, которые активно используются во время войны в Украине.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата парламента Болгарии Мирчева.

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Ивайло Мирчев
Сообщение Ивайло Мирчева. Фото: скриншот

В Болгарии подожгли антенны Starlink

По словам Мирчева, инцидент произошел несколько дней назад на территории наземной станции космической связи недалеко от Софии. Объект имеет специальный режим охраны и строгие протоколы безопасности.

Поврежденные антенны использовались для связи со спутниками компании SpaceX, которые входят в глобальную сеть Starlink.

Депутат обратил внимание на то, что после инцидента Министерство внутренних дел Болгарии не опубликовало официального сообщения о происшествии.

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"Возникает много вопросов: было ли предупреждение от партнерских служб о подготовке саботажа именно в этом месте? Знали ли болгарские службы о подготовке диверсии и какие меры предприняли?" — заявил Мирчев.

Вместе с коллегой Божаном Божановым парламентарий планирует направить официальные запросы в Государственное агентство национальной безопасности и Министерство внутренних дел.

В Болгарии расследуют возможную диверсию

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил проведение интенсивного расследования инцидента.

Радев отказался раскрывать подробности, объяснив, что обнародование информации может навредить международной операции по задержанию предполагаемых диверсантов.

Мирчев также выразил обеспокоенность из-за возможной причастности России. Однако официального подтверждения российского следа в этом инциденте пока нет.

В сентябре подобный случай зафиксировали в Польше. По основной версии польской прокуратуры, подозреваемые в диверсии действовали по указаниям российских спецслужб.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ограничения работы Starlink могут ослабить защиту Украины от российских реактивных "Шахедов". Советник Президента Сергей Бескрестнов объяснил, что спутниковую связь используют для управления дронами-перехватчиками.

Также Новини.LIVE писал, что компания SpaceX без предупреждения ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных во время движения. Изменения ввели в ночь на 14 октября для военного пакета StarShield, установив порог скорости 160 км/ч. Из-за потери связи Силы обороны не смогли выполнить ряд запланированных миссий.

пожар Болгария диверсия Starlink Силы обороны Украины
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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