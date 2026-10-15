Администрация Трампа заявила, что не причастна к снижению скорости Starlink для Украины

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду 14 октября разногласия между лидерами Украины и США вновь усугубились. На этот причиной стало то, что принадлежащая миллиардеры Илону Маску спутниковая связь Starlink, которая используется Украиной, неожиданно ограничила свою работу, что подорвало борьбу Украины против России. Однако в администрации Трампа опровергают, что они причастны к ограничению Starlink.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Что произошло и что говорят в Белом доме

Как известно, украинские военные используют Starlink для управления и эксплуатации своих дронов. Однако в то время, когда Starlink работает не на полную мощность, возможности Украины по сбору разведывательной информации, использованию перехватчиков, а также нанесению дальнобойных ударов по России — затрудняются.

По словам украинских чиновников, компания SpaceX во вторник вечером 13 октября ввела ограничения. В частности, система отключалась, когда скорость дрона превышала 160 км/с. Кроме того, в некоторых случаях отключения были даже тогда, когда скорость превышала 80 км/ч.

Причем эти ограничения появились через несколько часов после того, как украинские военные не получили предупреждения о возможном ракетном ударе со стороны России, который в итоге произошел в ночь с 13 на 14 октября.

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Американские официальные лица комментируя инцидент, указали на неисправность в системе, однако Украине чиновники подозревают, что это был предупредительный выстрел со стороны администрации Трампа.

Возвращаясь к теме Starlink, в среду связь была частично восстановлена, однако украинские власти все же пытались выяснить, почему скорость соединения была снижена и кто за это ответственен.

В комментарии Axios высокопоставленный чиновник заявил, что администрация Трампа не имеет никакого отношения к предполагаемым ограничениям работы с Starlink. Однако украинские чиновники по-прежнему относятся к этому с подозрением.

Причем издание указывает, что помимо Starlink, Украина использует также "Звездный щит", который контролируется правительством США и используется в наступательных военных целях. По данным Украины, обе системы были ограничены в доступе.

Что говорит Маск

На фоне всей событий миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети Х пост, где напрямую не затронул вопрос ограничения скорости Starlink, но косвенно указал, кто именно мог нести ответственность за ограничения, введенные против Украины.

"Системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, в конечном итоге, президентом США. Starlink — это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый компанией SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными целями и не может быть использовано для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании", — написал Маск.

Что говорят в Белом доме на вопросы Украины

Два источника рассказали, что в среду главные советники президента Украины Владимира Зеленского поговорили со своими коллегами из Белого дома и поинтересовались, было ли принято решение о прекращении работы Starlink и что можно сделать для исправления ситуации. Аналогичные звонки украинские чиновники совершили в ЦРУ и Пентагон.

По словам источников, представители Белого дома заявили Украине, что не контролируют компанию SpaceX. Один из источников говорит, что администрация Трампа собирается связаться со SpaceX, чтобы выяснить, что произошло.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с призывом отменить ограничения работы Starlink для украинских дронов. Он подчеркнул, что эти ограничения могут привести к значительным человеческим потерям.

Также мы писали, что в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн Starlink, которые активно используется во время войны в Украине.