У Сенаті США ініціюють перевірку через ситуацію зі Starlink

Військові зі Starlink. Фото: Reuters

Сенатор США Том Тілліс заявив про намір звернутися до генерального інспектора Міністерства оборони США з проханням розслідувати обставини обмежень у роботі Starlink в Україні. За його словами, проблема могла виникнути не в системі Starlink чи компанії SpaceX, а на рівні систем Starshield, пов’язаних із Пентагоном.

Про це політик написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Тілліс вимагає розслідування в Міністерстві оборони США

Сенатор зазначив, що останні повідомлення вказують на можливу помилку в системах Starshield Міністерства оборони США.

Пост сенатора. Фото: скриншот

Посадовець також висловив сумнів, що міністр оборони Піт Гегсет забезпечить необхідну прозорість у цій справі.

"Останні повідомлення свідчать про те, що ця стратегічна помилка могла статися на більш локальному рівні — у межах систем Starshield Міністерства оборони США, а не в системі Starlink чи компанії SpaceX. Я не очікую, що міністр оборони Гегсет забезпечить прозорість, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням ініціювати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", — написав сенатор.

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Він також наголосив, що ситуація створила ризики для людей і представників американських структур, які перебувають в Україні.

"Тим часом як українські цивільні особи, так і американський дипломатичний персонал та співробітники сфери безпеки опинилися під невиправданою загрозою — і все це без жодного попередження", — заявив Тілліс.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа заперечила причетність до обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові. За даними Axios, перебої у роботі системи ускладнили управління безпілотниками, збір розвідувальної інформації та завдання далекобійних ударів по Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня Володимир Зеленський закликав Ілона Маска скасувати обмеження роботи Starlink для українських військових безпілотників. За словами глави держави, запроваджені без попередження обмеження можуть призвести до значних людських втрат, адже українські військові використовують супутниковий зв’язок для протидії російським атакам.