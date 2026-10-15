В Сенате США инициируют расследование в связи с ситуацией вокруг Starlink

Военные со спутниками Starlink. Фото: Reuters

Сенатор США Том Тиллис заявил о намерении обратиться к генеральному инспектору Министерства обороны США с просьбой расследовать обстоятельства ограничений в работе Starlink в Украине. По его словам, проблема могла возникнуть не в системе Starlink или компании SpaceX, а на уровне систем Starshield, связанных с Пентагоном.

Об этом политик написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Тиллис требует расследования в Министерстве обороны США

Сенатор отметил, что последние сообщения указывают на возможную ошибку в системах Starshield Министерства обороны США.

Пост сенатора. Фото: скриншот

Чиновник также выразил сомнение в том, что министр обороны Пит Хегсет обеспечит необходимую прозрачность в этом деле.

"Последние сообщения свидетельствуют о том, что эта стратегическая ошибка могла произойти на более локальном уровне — в рамках систем Starshield Министерства обороны США, а не в системе Starlink или компании SpaceX. Я не ожидаю, что министр обороны Хегсет обеспечит прозрачность, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой инициировать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", — написал сенатор.

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Он также подчеркнул, что ситуация создала риски для людей и представителей американских структур, находящихся в Украине.

"В то же время как украинские гражданские лица, так и американский дипломатический персонал и сотрудники сферы безопасности оказались под неоправданной угрозой — и все это без какого-либо предупреждения", — заявил Тиллис.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее администрация президента США Дональда Трампа опровергла причастность к ограничению работы спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. По данным Axios, перебои в работе системы затруднили управление беспилотниками, сбор разведывательной информации и нанесение дальних ударов по России.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября Владимир Зеленский призвал Илона Маска отменить ограничения работы Starlink для украинских военных беспилотников. По словам главы государства, введенные без предупреждения ограничения могут привести к значительным человеческим потерям, ведь украинские военные используют спутниковую связь для противодействия российским атакам.