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Головна Новини дня Зеленський: Starlink не використовують для ударів по території РФ

Зеленський: Starlink не використовують для ударів по території РФ

Ua ru
16 жовтня 2026 14:55
Starlink не використовують для ударів по території РФ - Зеленський Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив 16 жовтня, в п'ятницю, що обмеження в роботі Starlink створили неабиякі труднощі для українських військових, зокрема в питаннях логістики та захисту цивільного населення. Водночас Україна співпрацює з партнерами, зокрема Францією, щоб мати додаткові можливості супутникового зв’язку.

Про це глава держави повідомив під час пресбрифінгу в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Зеленський прокоментував ситуацію з Starlink в Брюсселі 16 жовтня

Глава держави повідомив, що українські військові на передовій іноді тижнями й місяцями перебувають на позиціях під постійним спостереженням російських БпЛА. Для доставлення їжі та води таким підрозділам використовують дрони зі Starlink, які мають рухатися на високій швидкості. Він пояснив, що подібні обмеження в роботі системи неабияк ускладнили забезпечення військових і захист мирного населення.

"Відключали логістику і відключали захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно", — сказав Зеленський.

Окремо він заявив, що обмеження на роботу Starlink для українських військових досі не скасовані повністю.

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Україна шукає додаткові можливості супутникового зв’язку

Стало відомо зі слів президента, що наразі Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо альтернативних можливостей супутникового зв’язку. Наразі є співпраця з Францією в цьому напрямку, але наразі не йдеться про повну заміну Starlink. Основна мета — мати додаткові варіанти зв’язку.

"Ми не говоримо про заміну Starlink. Тобто ми працюємо з деякими країнами, включаючи Францію, щоб мати ще можливості", — сказав Зеленський на пресбрифінгу у Брюсселі у п'ятницю.

Ми писали, що Франція забезпечує дві третини розвідувальних даних для України. Також розвідувальна та технічна підтримка надається від Великої Британії, Німеччини, Норвегії та інших партнерів ЄС.

Новини.LIVE інформували, що попри те, що адміністрація Трампа заперечує свою причетність до обмеження Starlink в Україні, видання Reuters повідомило, що саме Білий дім ініціював це. Відомо, що Міноборони США отримало відповідну вказівку.

Володимир Зеленський США Франція Дональд Трамп Starlink війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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