Франція забезпечує дві третини розвідданих для України - експерт

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден та Президент Французької Республіки Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Франція надає Україні близько двох третин розвідувальної інформації, тому побоювання щодо критичної залежності Києва від США є перебільшеними. Крім Парижа, українська сторона отримує розвідувальну та технічну підтримку від Великої Британії, Німеччини, Норвегії та інших європейських партнерів.

Про це військовий аналітик Дмитро Снєгирьов ексклюзивно заявив в ефірі День.LIVE.

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Які країни допомагають Україні з розвідданими

Кореспондентка Новини.LIVE повідомила, що Європейський Союз готує альтернативу Starlink. Україна може отримати доступ до комерційних потужностей захищеної супутникової системи вже на початку 2027 року. Водночас на розгортання повноцінного аналога Starlink знадобиться ще близько двох років — орієнтовно до 2029 року. Вона поставила питання військовому аналітику, чи означає це що в України цей час не буде доступу до Starlink.

Дмитро Снєгирьов відповів, що наразі Україна має підтримку кількох європейських держав, які надають різні види розвідувальної інформації. Серед них Франція, що забезпечує дві третини розвідданих для України, а також Велика Британія, Німеччина, Норвегія та інші партнери. За його словами, йдеться про супутникову, технічну та агентурну розвідку.

Завдяки такій співпраці Київ має доступ до різних джерел інформації, необхідної для оцінювання ситуації на полі бою та планування військових операцій.

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"То чому хвилюємося? Я не розумію, про які проблеми з обміном розвідданих нам розповідають", — зазначив військовий аналітик.

Ми писали, що українські військові мали труднощі зі швидкістю "військового пакета" Starlink. Це сильно впливає на протидію реактивним безпілотникам РФ та призвело до зриву низки місій.

Новини.LIVE інформували, що адміністрація Президента США Дональда Трампа заявила що "не причетна до обмеження доступу Starlink для України". Вони пояснили цей неприємний інцидент технічним збоєм у системі, тоді як українська сторона припускає, що це могло бути "попередженням" з боку Сполучених Штатів.

Ми інформували, що наразі швидкість військового сервісу Starshield відновлено. Міноборони України встановлює причину обмежень, які неочікувано виникли напередодні.