Відновлено роботу Starlink на швидкості для військових: деталі

Українські військові. Фото: 92 окрема штурмова бригада

Стало відомо, що робота військового сервісу Starshield, який забезпечує супутниковий зв’язок Starlink, під час руху знову доступна для українських військових. Станом на 15 жовтня, обмеження на використання системи в русі більше не фіксуються.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Міністерстві оборони, передає Новини.LIVE.

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Starlink знову працює для військових

За інформацією Міноборони, наразі військовий пакет Starlink — Starshield — відновив роботу на швидкості для військових та продовжує функціонувати. Це підтверджують звіти, які надходять до відомства від військових підрозділів.

Водночас фахівці продовжують з’ясовувати причини та обставини обмежень, які виникли напередодні.

Робота Starlink

Ми інформували, що радник Президента України Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив — SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час переміщення. Зміни торкнулися військового сервісу саме супутникового зв’язку Starshield, його називають "військовим пакетом".

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Новини.LIVE писали, що робота Starlink важлива для українського війська, обмеження щодо цього можуть суттєво вплинути на протидію реактивним безпілотникам РФ. Це один із небагатьох засобів, які Україна може використовувати для протидії повітряним цілям.

Ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського мільярдера Ілона Маска із проханням скасувати обмеження Starlink для українського війська. Адже це, за його словами, призведе до великих людських втрат.

Пізніше колишній міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що роботу супутникового зв’язку Starlink після введення обмежень відновлюють, однак термінали працюватимуть у русі лише на швидкості до 160 км/год. Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що робота Starlink залежить тільки від уряду та президента США Дональда Трампа.

Тим часом в адміністрації Трампа відкидають звинувачення у причетності до запровадження обмежень на роботу Starlink.