Возобновлена работа Starlink на скорости для военных: подробности

Украинские военные. Фото: 92-я отдельная штурмовая бригада

Стало известно, что военный сервис Starshield, обеспечивающий спутниковую связь Starlink, вновь доступен для украинских военных во время передвижения. По состоянию на 15 октября, ограничения на использование системы в движении больше не фиксируются.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Министерстве обороны, передает Новини.LIVE.

Реклама

Starlink снова работает для военных

По информации Минобороны, в настоящее время военный пакет Starlink — Starshield — возобновил работу на полной скорости для военных и продолжает функционировать. Это подтверждают отчеты, поступающие в ведомство от воинских подразделений.

В то же время специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства ограничений, возникших накануне.

Работа Starlink

Мы сообщали, что советник Президента Украины Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил — SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время перемещения. Изменения коснулись именно военного сервиса спутниковой связи Starshield, его называют "военным пакетом".

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что работа Starlink важна для украинской армии, ограничения в этом отношении могут существенно повлиять на противодействие реактивным беспилотникам РФ. Это одно из немногих средств, которые Украина может использовать для противодействия воздушным целям.

Мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой отменить ограничения Starlink для украинской армии. Ведь это, по его словам, приведет к большим человеческим потерям.

Позже бывший министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что работу спутниковой связи Starlink после введения ограничений возобновляют, однако терминалы будут работать в движении только на скорости до 160 км/ч. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что работа Starlink зависит только от правительства и президента США Дональда Трампа.

Между тем в администрации Трампа отвергают обвинения в причастности к введению ограничений на работу Starlink.