Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возобновлена работа Starlink на скорости для военных

Возобновлена работа Starlink на скорости для военных

Ua ru
15 октября 2026 13:05
Возобновлена работа Starlink на скорости для военных: подробности
Украинские военные. Фото: 92-я отдельная штурмовая бригада

Стало известно, что военный сервис Starshield, обеспечивающий спутниковую связь Starlink, вновь доступен для украинских военных во время передвижения. По состоянию на 15 октября, ограничения на использование системы в движении больше не фиксируются.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Министерстве обороны, передает Новини.LIVE.

Реклама

Starlink снова работает для военных

По информации Минобороны, в настоящее время военный пакет Starlink — Starshield — возобновил работу на полной скорости для военных и продолжает функционировать. Это подтверждают отчеты, поступающие в ведомство от воинских подразделений.

В то же время специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства ограничений, возникших накануне.

Работа Starlink

Мы сообщали, что советник Президента Украины Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил — SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время перемещения. Изменения коснулись именно военного сервиса спутниковой связи Starshield, его называют "военным пакетом".

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что работа Starlink важна для украинской армии, ограничения в этом отношении могут существенно повлиять на противодействие реактивным беспилотникам РФ. Это одно из немногих средств, которые Украина может использовать для противодействия воздушным целям.

Мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой отменить ограничения Starlink для украинской армии. Ведь это, по его словам, приведет к большим человеческим потерям.

Позже бывший министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что работу спутниковой связи Starlink после введения ограничений возобновляют, однако терминалы будут работать в движении только на скорости до 160 км/ч. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что работа Starlink зависит только от правительства и президента США Дональда Трампа.

Между тем в администрации Трампа отвергают обвинения в причастности к введению ограничений на работу Starlink.

США Минобороны Starlink война в Украине украинские военные
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации