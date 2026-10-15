Франция предоставляет две трети разведданных для Украины — эксперт

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Франция предоставляет Украине около двух третей разведывательной информации, поэтому опасения относительно критической зависимости Киева от США являются преувеличенными. Помимо Парижа, украинская сторона получает разведывательную и техническую поддержку от Великобритании, Германии, Норвегии и других европейских партнеров.

Об этом военный аналитик Дмитрий Снегирев эксклюзивно заявил в эфире День.LIVE.

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Какие страны помогают Украине с разведданными

Корреспондент Новини.LIVE сообщила, что Европейский Союз готовит альтернативу Starlink. Украина может получить доступ к коммерческим мощностям защищенной спутниковой системы уже в начале 2027 года. В то же время на развертывание полноценного аналога Starlink потребуется еще около двух лет — ориентировочно до 2029 года. Она задала вопрос военному аналитику, означает ли это, что у Украины в это время не будет доступа к Starlink.

Дмитрий Снегирев ответил, что в настоящее время Украина пользуется поддержкой нескольких европейских государств, которые предоставляют различные виды разведывательной информации. Среди них Франция, которая обеспечивает две трети разведданных для Украины, а также Великобритания, Германия, Норвегия и другие партнеры. По его словам, речь идет о спутниковой, технической и агентурной разведке.

Благодаря такому сотрудничеству Киев имеет доступ к различным источникам информации, необходимой для оценки ситуации на поле боя и планирования военных операций.

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"Так почему же мы волнуемся? Я не понимаю, о каких проблемах с обменом разведданными нам рассказывают", — отметил военный аналитик.

Мы писали, что в украинских военных возникли трудности со скоростью "военного пакета" Starlink. Это сильно сказывается на противодействии реактивным беспилотникам РФ и привело к срыву ряда миссий.

Новини.LIVE сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа заявила, что "не причастна к ограничению доступа Starlink для Украины". Они объяснили этот неприятный инцидент техническим сбоем в системе, тогда как украинская сторона предполагает, что это могло быть "предупреждением" со стороны Соединенных Штатов.

Мы сообщали, что на данный момент скорость работы военного сервиса Starshield восстановлена. Минобороны Украины выясняет причину ограничений, которые неожиданно возникли накануне.