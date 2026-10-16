Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня під час пресконференції з лідерами ЄС у Брюсселі заявив про великий дефіцит ракет до систем Patriot. За його словами, Україна не є головним пріоритетом у постачанні перехоплювачів PAC-2 і PAC-3, оскільки більшість ракет передають на Близький Схід. Україна отримує їх через програму PURL, яку фінансують європейські партнери, але через нестачу змушена збирати по кілька одиниць у різних країнах. Цими ракетами українські військові передусім захищають критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти.

Про це стало відомо з пресконференції Володимира Зеленського з лідерами ЄС, передає Новини.LIVE.

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Як Україна отримує ракети PAC-2 і PAC-3

За словами Зеленського, Україна отримує ракети для систем Patriot через програму PURL, яку фінансують європейські партнери.

"Ми підбираємо їх там, де можемо: одну-дві тут, п'ять там, десять там, організовуємо все це й доправляємо в Україну", — сказав президент.

Водночас Україна не є головним пріоритетом у розподілі цих ракет. Зеленський пояснив, що більшість перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 зараз спрямовують на Близький Схід.

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Для чого Україні потрібні ракети Patriot

Українські військові використовують ці ракети насамперед для захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів. Тому забезпечення протиповітряної оборони залишається одним із ключових питань напередодні зими.

"Якщо Росія не погоджується на енергетичне перемир'я, дайте нам ракети", — заявив президент.

За його словами, українська сторона продовжує контактувати з американськими представниками. Найближчими днями очікується зустріч на певному рівні для обговорення подальших питань.

Коли Україна отримає додаткові F-16 від Бельгії

Україна очікує на постачання додаткових винищувачів F-16 від Бельгії до кінця 2026 року. Це питання Зеленський обговорював під час зустрічей із бельгійською стороною в Брюсселі.

Президент також зазначив, що українські військові вже використовують F-16 для знищення швидкісних реактивних дронів типу "шахед". За його словами, українські пілоти демонструють хороші результати в боротьбі з такими цілями.

Що Зеленський сказав про заморожені активи Росії

Президент заявив, що Росія прагне повернути заморожені за кордоном активи.

"Це одна з цілей Російської Федерації. У тому чи іншому форматі Україна хотіла б отримати відповідні гроші раніше, ніж Росія зможе це зробити", — сказав Зеленський.

Як Європа може долучитися до переговорів із Росією

Зеленський повідомив, що європейські країни працюють над окремим переговорним напрямком із Росією. Він має враховувати інтереси як Європи, так і України.

"Моє бачення — дуже хочеться, щоб було кілька треків для того, щоб усе-таки була можливість іти до дипломатичного врегулювання цієї війни", — зазначив глава держави.

За його словами, паралельні формати переговорів уже можна побачити й у діях США.

Говорячи про військові операції України, Зеленський не став розкривати їхніх деталей.

"Головне правило наших операцій — відповідати. Інші речі ви побачите", — заявив президент.

Чому Зеленському легше домовлятися з Трампом, ніж із Путіним

Володимир Зеленський заявив, що йому легше вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, ніж із російським диктатором Володимиром Путіним. За словами глави держави, під час зустрічей з американським президентом сторони знаходять теми для обговорення та ухвалення рішень.

"На нас напали, окупували, вбили наших людей. Логічно, що ми маємо право на захист. І як би Росія не хотіла обмежити всі наші права, зрозуміло, що право на захист ми маємо. Це абсолютно законно", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що Україна зацікавлена в завершенні війни та продовженні переговорів. Однак, за його словами, Путін наразі не демонструє готовності до реального діалогу, а його заяви про переговори не свідчать про справжнє прагнення припинити війну.

Зеленський попередив про можливе послаблення санкцій проти РФ

Володимир Зеленський вважає, що домовленості щодо постачання російських енергоресурсів можуть згодом призвести до скасування інших обмежень проти Москви. Йдеться, зокрема, про санкції у банківській сфері, хімічній промисловості та обмеження проти окремих громадян Росії.

"Я абсолютно в цьому впевнений. Після газу будуть знімати санкції й далі", — заявив президент.

Зеленський: питання не лише в Донбасі, а й в існуванні України

Президент заявив, що цілі Росії не обмежуються захопленням Донбасу. За його словами, Москва прагне знищити Україну як державу й не поважає її суверенітет. Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Київ.

Він також згадав про випадки порушення повітряного простору європейських країн дронами. На думку Зеленського, Росія перевіряє реакцію Європи на такі дії.

"Поки Україна стоїть, менше ескалації буде з Росії. Ми стоїмо, інакше нас знищать", — заявив президент.

Зеленський усміхнувся у відповідь на запитання, чи став він цапом-відбувайлом для Трампа

Журналіст Sky News запитав Зеленського, чи не вважає він, що став цапом-відбувайлом через проблеми президента США Дональда Трампа. Журналіст згадав невисоку популярність американського лідера, високі ціни на дизель у США та перебіг війни в Ірані.

Зеленський витримав паузу, а потім усміхнувся й відповів: "Це моя відповідь". Після цього пресконференція завершилася.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що обмеження в роботі Starlink ускладнили завдання українських військових, зокрема логістику та захист цивільних. Для забезпечення стабільного супутникового зв’язку Україна також співпрацює з міжнародними партнерами, серед яких Франція.

Також Новини.LIVE писали, що під час пресконференції з лідерами Євросоюзу в Брюсселі того ж дня Зеленський розповів про взаємодію України з іншими державами у сфері розвідки та труднощі, які виникають під час протидії російським ракетним атакам.