Зеленський заявив, що дані про виходи балістики Україна отримує від США

Термінова новина. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, під час пресконференції з лідерами Європейського Союзу в Брюсселі розповів про співпрацю з міжнародними партнерами у сфері розвідки. Він пояснив, як Україна взаємодіє з іншими державами в умовах повномасштабної війни та які складнощі виникають у питаннях протидії російським ракетним атакам.

Про це стало відомо з пресконференції Володимира Зеленського з лідерами ЄС, передає Новини.LIVE.

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