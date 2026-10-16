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Головна Новини дня Зеленський: Україна отримує інформацію про виходи балістики саме від США

Зеленський: Україна отримує інформацію про виходи балістики саме від США

Ua ru
16 жовтня 2026 15:21
Зеленський заявив, що дані про виходи балістики Україна отримує від США
Термінова новина. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, під час пресконференції з лідерами Європейського Союзу в Брюсселі розповів про співпрацю з міжнародними партнерами у сфері розвідки. Він пояснив, як Україна взаємодіє з іншими державами в умовах повномасштабної війни та які складнощі виникають у питаннях протидії російським ракетним атакам.

Про це стало відомо з пресконференції Володимира Зеленського з лідерами ЄС, передає Новини.LIVE.

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Україна отримує розвіддані від десятків країн

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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