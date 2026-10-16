Зеленский заявил, что данные о баллистических траекториях Украина получает от США

Срочная новость. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, во время пресс-конференции с лидерами Европейского Союза в Брюсселе рассказал о сотрудничестве с международными партнерами в сфере разведки. Он объяснил, как Украина взаимодействует с другими государствами в условиях полномасштабной войны и какие сложности возникают в вопросах противодействия российским ракетным атакам.

Об этом стало известно из пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами ЕС, передает Новини.LIVE.

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Украина получает разведданные от десятков стран

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