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Главная Новости дня Зеленский: Украина получает информацию о баллистических траекториях именно от США

Зеленский: Украина получает информацию о баллистических траекториях именно от США

Ua ru
16 октября 2026 15:21
Зеленский заявил, что данные о баллистических траекториях Украина получает от США
Срочная новость. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, во время пресс-конференции с лидерами Европейского Союза в Брюсселе рассказал о сотрудничестве с международными партнерами в сфере разведки. Он объяснил, как Украина взаимодействует с другими государствами в условиях полномасштабной войны и какие сложности возникают в вопросах противодействия российским ракетным атакам.

Об этом стало известно из пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами ЕС, передает Новини.LIVE.

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Украина получает разведданные от десятков стран

Новость дополняется...

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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