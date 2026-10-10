В ближайшие дни из Финляндии поступит боеприпасы для F-16 — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой обсудили военную поддержку Украины и противодействие российской агрессии. В ближайшие дни Украина должна получить боеприпасы для истребителей F-16, которые помогают сбивать реактивные беспилотники.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Украина получит боеприпасы для F-16

Владимир Зеленский поблагодарил Александра Стубба за пакет поддержки, направленный на усиление защиты украинского неба.

"В ближайшие дни мы получим боеприпасы для F-16. Именно это сейчас позволяет сбивать реактивные "шахеды", — написал президент.

Также Владимир Зеленский проинформировал финского коллегу об очередных ужасных российских ударах по Украине.

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Отдельной темой разговора стали дополнительные доходы России от экспорта нефтепродуктов.

"Обсудили и новый вызов: это дополнительные доходы России от экспорта нефтепродуктов, которые могут пойти на финансирование дальнейшей российской агрессии", — сообщил украинский лидер.

Президент сообщил, что Украина готовит встречи и координирует дальнейшие шаги с международными партнерами, которые могут оказаться полезными в нынешних обстоятельствах. Отдельно он поблагодарил финского лидера за поддержку Украины в ужасной войне с Россией.

"Алекс, спасибо за поддержку! Важно и в дальнейшем работать вместе для защиты людей и ограничения способности России вести эту ужасную войну", — отметил Зеленский.

Мы писали, что Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар РФ КАБами по Запорожью. Он подчеркнул, что именно так Россия "поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива".

Новини.LIVE сообщали, что американский лидер Дональд Трамп снял с России санкции на экспорт дизельного топлива. В это время украинская делегация находилась в Майами на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал такое решение и сказал: "Украинскую переговорную команду используют как ширму".