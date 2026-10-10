РФ "поблагодарила" за снятие санкций: Зеленский о ударе по Запорожью

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 октября, отреагировал на российский удар по Запорожью. Противник сбросил пять КАБ на жилые дома. Глава государства заявил, что РФ таким образом "поблагодарила" за снятие санкций на экспорт дизельного топлива.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по Запорожью 10 октября

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