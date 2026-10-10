РФ "подякувала" за зняття санкцій: Зеленський про удар по Запоріжжю

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Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 жовтня, відреагував на російський удар по Запоріжжю. Противник скинув пʼять КАБів на житлові будинки. Глава держави заявив, що РФ так "подякувала" за зняття санкцій на експорт дизелю.

Про це український лідер повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Запоріжжю 10 жовтня

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