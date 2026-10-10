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Головна Новини дня РФ "подякувала" за зняття санкцій: Зеленський про удар по Запоріжжю

РФ "подякувала" за зняття санкцій: Зеленський про удар по Запоріжжю

Ua ru
10 жовтня 2026 12:29
РФ "подякувала" за зняття санкцій: Зеленський про удар по Запоріжжю
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 жовтня, відреагував на російський удар по Запоріжжю. Противник скинув пʼять КАБів на житлові будинки. Глава держави заявив, що РФ так "подякувала" за зняття санкцій на експорт дизелю.

Про це український лідер повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Запоріжжю 10 жовтня

Новина доповнюється...

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Автор:
Аркадій Пастула

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