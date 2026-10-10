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Головна Новини дня РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки та є жертви

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки та є жертви

Ua ru
10 жовтня 2026 06:20
Обстріл Запоріжжя 10 жовтня - зруйновані будинки і загинули люди
Пошкоджений будинок у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни у суботу зранку, 10 жовтня, атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовані одразу в кількох місцях, в будинках є руйнування, під завалами люди, і наразі вже відомо про перших жертв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя вранці 10 жовтня

Глава Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі написав, що вранці Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Спочатку було відомо про влучання у п'ятиповерховий житловий будинок, після чого Семікін поінформував, що удари були одразу в кількох місцях.

Зокрема, через удар по одній з багатоповерхівок частково зруйнований один із під'їздів. Обвалилися конструкції на рівні другого поверху.

"Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть залишатися люди. Інформація уточнюється", — розповів глава ОВА.

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Паралельно співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров теж підтвердив ці удари та наголосив, що внаслідок прямого влучання зруйнована вищезгадана п'ятиповерхівка, у є руйнування інших житлових будинків. Він додав, що окрім двох загиблих та двох поранених, під завалами ще є люди.

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки та є жертви - фото 1
Пости Федорова та Семікіна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, минулої ночі, 9 жовтня, росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті теж були пошкоджені будинки.

Також ми писали, що у Запоріжжі встановлюють перше в Україні підземне мобільне укриття. Відкрити його планують не пізніше 20 жовтня.

вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні загиблі руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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