Росіяни вночі 9 жовтня 2026 року обстріляли будинок у Запоріжжі

Будинок в Запоріжжі після російської атаки. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти п'ятниці, 9 жовтня, російські військові обстріляли Запоріжжя. Під ударом опинилася територія поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок атаки загинув чоловік. Є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки удару по Запоріжжю в ніч проти 9 жовтня

ОНОВЛЕНО О 06:30: Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що жертвою атаки став 50-річний чоловік. Легких поранень зазнали чоловік і жінка. Росіяни вдарили біля кількох багатоповерхівок. Зазнали пошкоджень фасади та вікна. Загорілися автівки.

ОНОВЛЕНО О 06:40: Михайло Семікін повідомив, що вранці РФ завдала по Запоріжжю шість ударів. Загинув чоловік. Постраждалих п'ятеро, зокрема дитина. Під обстрілом опинилася житлова забудов. Одне із влучання сталося біля закладу позашкільної освіти.

На місцях атаки працюють представники екстрених служб. Потерпілим надають медичну допомогу.